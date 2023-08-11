Член палаты представителей США внес в конгресс резолюцию об импичменте Байдену

Член палаты представителей США Грег Стюби внес резолюцию об импичменте президенту Соединенных Штатов Джо Байдену за тяжкие преступления и проступки. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил Стюби на своем сайте.

В частности, Стюби обвинил Байдена в злоупотреблении властью, включающем в себя взяточничество, вымогательство и мошенничество. По мнению конгрессмена, сын президента США Хантер Байден предлагал помощь своего отца в решении проблем в обмен на деньги.

Кроме того, конгрессмен обвинил президента в «препятствовании правосудию», указав, что Байден якобы вступил в неправомерный сговор с должностными лицами министерства юстиции США с целью помешать расследованию против его сына.

Третьим пунктом обвинений со стороны Стюби стало «мошенничество». В частности, конгрессмен обвинил Байдена в том, что он вместе с сыновьями обманывал инвесторов.

21 июля член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин рассказала, что резолюция об импичменте Байдену стала самым популярным документом на сайте американского конгресса. Грин сочла возмутительным тот факт, что ее заявления о преступной деятельности главы Белого дома остались без внимания.

До этого, 12 июня, конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон указал на то, что Байден мог совершить «преступление века» из-за возможных связей с руководством украинской компании Burisma. По его мнению, среди всех президентов нынешний глава Соединенных Штатов является главным преступником.

В марте в минюст США поступила жалоба на сына американского президента Хантера Байдена, его подозревали в нарушении федерального закона. Обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем президента Джо Байдена. Хантер инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

Burisma Holdings — частная газодобывающая группа компаний Украины. Байден-младший состоял в руководстве украинской компании и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов.