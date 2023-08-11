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Член палаты представителей США внес в конгресс резолюцию об импичменте Байдену

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Член палаты представителей США Грег Стюби внес резолюцию об импичменте президенту Соединенных Штатов Джо Байдену за тяжкие преступления и проступки. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил Стюби на своем сайте.

В частности, Стюби обвинил Байдена в злоупотреблении властью, включающем в себя взяточничество, вымогательство и мошенничество. По мнению конгрессмена, сын президента США Хантер Байден предлагал помощь своего отца в решении проблем в обмен на деньги.

Кроме того, конгрессмен обвинил президента в «препятствовании правосудию», указав, что Байден якобы вступил в неправомерный сговор с должностными лицами министерства юстиции США с целью помешать расследованию против его сына.

Третьим пунктом обвинений со стороны Стюби стало «мошенничество». В частности, конгрессмен обвинил Байдена в том, что он вместе с сыновьями обманывал инвесторов.

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21 июля член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин рассказала, что резолюция об импичменте Байдену стала самым популярным документом на сайте американского конгресса. Грин сочла возмутительным тот факт, что ее заявления о преступной деятельности главы Белого дома остались без внимания.

До этого, 12 июня, конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон указал на то, что Байден мог совершить «преступление века» из-за возможных связей с руководством украинской компании Burisma. По его мнению, среди всех президентов нынешний глава Соединенных Штатов является главным преступником.

В марте в минюст США поступила жалоба на сына американского президента Хантера Байдена, его подозревали в нарушении федерального закона. Обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем президента Джо Байдена. Хантер инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

Burisma Holdings — частная газодобывающая группа компаний Украины. Байден-младший состоял в руководстве украинской компании и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов.

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