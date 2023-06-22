Резолюция об импичменте Байдена поставила рекорд по просмотрам

Резолюция об импичменте действующего президента США Джо Байдена стала самым популярным документом на сайте американского конгресса. Об этом в среду, 21 июня, сообщила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

«Спустя 2,5 года после того, как я представила свои статьи об импичменте Джо Байдену <...>, мой законопроект стал номером один по количеству просмотров», — написала она в своем Twitter.

Конгрессвумен сочла возмутительным тот факт, что ее заявления о преступной деятельности главы Белого дома остались без внимания.

До этого Тейлор Грин заявляла, что Байден должен оказаться за решеткой. В частности, по ее словам, президент якобы участвовал в коррупционной схеме и заплатил деньги за то, чтобы добиться увольнения прокурора, который расследовал дело Burisma.

12 июня конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон указал на то, что Байден мог совершить «преступление века» из-за возможных связей с руководством украинской компании Burisma. По его мнению, среди всех президентов нынешний глава Соединенных Штатов Америки является главным преступником.

10 июня экс-президент США Дональд Трамп указал, что Байден был в доле со своим сыном Хантером, который состоял в руководстве Burisma и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов. Тогда же Трамп пообещал, что не успокоится, пока не выставит действующего главу государства за порог Белого дома.

В марте в минюст США поступила жалоба на Хантера Байдена. Отмечалось, что Байдена-младшего подозревают в нарушении федерального закона. Обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем президента Джо Байдена. Хантер инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.