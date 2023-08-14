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За чем следить инвестору на этой неделе

Какие компании проведут перерегистрацию в новой юрисдикции и чего ждать от рубля
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Грядущая неделя будет насыщена событиями как тривиальными для российского рынка (раскрытие отчетности, решение о выплате дивидендов), так и необычными — например, принятием решения о редомициляции (перерегистрации компании в другой юрисдикции).

В понедельник, 14 августа, советы директоров «Татнефти» и алкогольной компании Beluga Group рассмотрят вопросы о выплате дивидендов, сообщил инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Роман Ватутин.

15 августа крупнейший продовольственный ритейлер страны X5 Group раскроет финансовые результаты за II квартал и первое полугодие 2023-го, заявила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Она напомнила, что компания уже отчиталась о росте выручки во II квартале 2023-го почти на 20% год к году, до 770,7 млрд рублей, за счет расширения продаж и увеличения торговых площадей.

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На следующий день, 16 августа, акционеры одного из крупнейших железнодорожных грузоперевозчиков в РФ Globaltrans рассмотрят вопрос о редомициляции компании с Кипра в Абу-Даби, рассказал аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. В пятницу, 11 августа, аналогичное решение принял совет директоров VK, одобрив перерегистрацию в России и первичный листинг на Мосбирже. На этих новостях стоимость расписок компании подскакивала почти на 3%.

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Кроме того, влияние на глобальные рынки в среду может оказать обнародование данных по промпроизводству в США и Китае, добавил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Показатели отразят активность мировой экономики — для российского рынка это важно с точки зрения спроса на сырье.

17 августа группа «Эталон», один из крупнейших застройщиков, проведет делистинг своих депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), заявил Роман Ватутин. Это должно позволить возобновить выплату дивидендов.

Завершит рабочую неделю ЦИАН: 18 августа сервис по поиску недвижимости в РФ опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2023 года, сказал эксперт.

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Как ожидают на рынке, ослабление рубля на неделе продолжится, но не такими стремительными темпами. Круглая отметка в 100 рублей по курсу доллара притягивает своей близостью, но вряд ли курсу удастся надолго закрепиться выше нее, прогнозирует Альберт Короев.

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Слабый рубль выгоден экспортерам, выручка которых растет. Акции этих компаний тянут вверх индекс Мосбиржи. На следующей неделе он может превысить 3200 пунктов, ожидает Роман Ватутин.

Также, по его словам, следует следить за долговым рынком. В последние дни доходности облигаций растут в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре.

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