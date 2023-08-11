На российском рынке дебютировал пикап Dongfeng DF6

В России состоялась премьера китайского пикапа Dongfeng DF6. Об этом 11 августа сообщает «Известиям» компания «Моторинвест», официальный дистрибьютор автомобилей Dongfeng в России.

«Автомобиль с выдающимися ресурсными возможностями и проверенной опытом рамной конструкцией сочетает в себе высокий уровень комфорта и проходимости, позволяя одинаково уверенно чувствовать себя на асфальте и вне дорог. Пикап отлично подойдет как для любителей путешествий и активного образа жизни, так и для использования в коммерческих целях», ― так дилер описал новинку.

Габариты авто: 5310 × 1850 × 1810 мм. Дорожный просвет ― 220 мм.

Dongfeng DF6 поставляется с двумя турбодизельными двигателями на выбор: с 163-сильным 2,5-литровым мотором или с 136-сильным 2,3-литровым двигателем в паре с одной из трех трансмиссий: пяти- и шестиступенчатой механической коробкой передач, а также с восьмидиапазонным «автоматом». Привод ― полный, с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Ранее, 8 августа, Haval, суббренд китайского концерна Great Wall, опубликовал новые фотографии гибридного внедорожника Raptor. Габариты новинки: 4800 x 1916 x 1822 мм. Длина колесной базы составляет 2738 мм.

Автомобиль поставляется с полуторалитровым бензиновым двигателем, который выступает в роли генератора для зарядки тяговой батареи. Raptor — полноприводный кроссовер: электродвигатели расположены на обеих колесных осях.

Цена на Haval Raptor начинается от 200 тыс. юаней (примерно 2,5 млн рублей). Гибридный кроссовер выйдет на китайский рынок ближе к концу 2023 года.