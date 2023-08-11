Прописная кампания: кто вслед за VK может перенести бизнес в Россию
Примеру VK уйти с иностранных бирж и юрисдикций могут последовать и другие digital-компании — Ozon, hh.ru, Cian, считают опрошенные «Известиями» отраслевые эксперты. В случае с VK российским инвесторам предложат акции новой структуры вместо депозитарных расписок. А иностранным, которые сейчас не могут торговать бумагами, — выкуп с дисконтом, который может составить около 50%. Перенос юридических лиц в РФ, а акций — на отечественные торговые площадки сократит санкционные риски для самих компаний и их акционеров: бизнесу это позволит спокойно привлекать средства для развития, а инвесторам не беспокоиться о сохранности своих вложений, полагают специалисты.
В контакте с Россией
Акционеры и совет директоров VK приняли решение о прекращении деятельности структуры VK Company Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и перерегистрации ее в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Об этом говорится в сообщении компании.
После этого VK станет международной компанией публичным акционерным обществом (МКПАО «ВК»). Она также намерена провести делистинг расписок и облигаций с Лондонской фондовой биржи (LSE) и первичный листинг акций на Мосбирже.
Скорее всего, российским инвесторам будет предложено конвертировать расписки VK, которые торгуются сейчас в РФ, в акции новой компании, так что для них мало что изменится, считает собеседник «Известий» из банковского инвестподразделения. Что касается зарубежных инвесторов, то, вероятно, VK предложит им выкуп оставшихся акций с дисконтом, который может составить около 50%, полагает он. Собеседник «Известий» напоминает, что именно с такой скидкой ранее у иностранных инвесторов ценные бумаги выкупал «Магнит».
Решение о делистинге глобальных депозитарных расписок и облигаций в Лондоне VK объяснила нахождением большинства активов компании в РФ и сменой регистрации. В сообщении говорится и о невозможности раскрытия нормативных новостей на LSE, а также фактической приостановке Лондонской биржей торгов бумагами российской компании c марта 2022 года.
Сейчас в биржевом обращении в виде расписок находится около 53% акций VK. Цена на Мосбирже — чуть более 770 рублей. Таким образом капитализацию VK можно оценить в 182 млрд рублей, считает сотрудник инвестподразделения крупного банка.
Причины для регистрации в других странах были самые разные: тут и ориентация бизнеса в первую очередь на зарубежных клиентов, и наличие у его владельца зарубежной недвижимости, а главное — пониженные по сравнению с РФ налоги — например, на Кипре, пояснил он.
После государственной регистрации компании в качестве МКПАО GDR VK, находящиеся на российских торговых площадках, ценные бумаги будут автоматически (без участия со стороны держателя) конвертированы в обыкновенные акции организации, сообщил ее представитель.
— Держатели GDR внутри иностранной инфраструктуры могут воспользоваться принудительной конвертацией в случае, если они не могут получить акции в результате стандартной (договорной) процедуры расконвертации, — отметил он.
«Известия» направили запрос в Минэкономразвития.
Примеру VK уйти с Лондонской биржи и перерегистрироваться с Британских Виргинских островов в российскую юрисдикцию (редомициляция) могут последовать и другие digital-компании, считают опрошенные «Известиями» представители инвесторганизаций и аналитики.
Процесс уже запущен — например, делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи в начале августа провел Cian, напомнил сотрудник инвестподразделения одного из крупнейших российских банков. По его мнению, среди тех, кто может вернуться в РФ, сменив регистрацию, могут быть Ozon, hh.ru и другие компании сегмента e-commerce.
«Известия» направили запросы в эти фирмы.
В марте Ozon, HeadHunter и ряд других digital-компаний получили от американской биржи NASDAQ уведомления о прекращении их листинга, но с правом обжалования этого решения.
В июне Ozon подал повторную апелляцию на решение NASDAQ о делистинге в совет по рассмотрению листинга и слушаниям при бирже, сообщил «Известиям» его представитель. Письменные разбирательства по апелляции проходили в июле, после них совет должен принять свое решение, однако срок вынесения не регламентирован.
— После этого совет директоров биржи может по своей инициативе пересмотреть решение нижестоящих инстанций. На текущий момент торговля нашими американскими депозитарными расписками на NASDAQ приостановлена. Мы планируем оставаться публичной компанией и сохранить листинг на Мосбирже, — отметил он.
Прописка для бизнеса
Смена VK регистрации на российскую — хороший пример для компаний, ведущих бизнес в РФ, но при этом зарегистрированных на Кипре, в Нидерландах или на Британских Виргинских островах, полагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Санкционные риски растут день ото дня, в какой-то момент это давление начнет негативно влиять на бизнес в России, опасается он.
— Отказ от иностранных фондовых бирж даже не обсуждается, это просто необходимость. Для российских компаний такие площадки стали фактически бессмысленными, привлекать деньги на развитие, пользоваться вниманием инвесторов можно только торгуясь в РФ, — убежден он.
Для россиян также по-прежнему открыты площадки в дружественных странах — Китае, Казахстане и других, добавил сотрудник инвестподразделения крупного банка. Кроме того, возможны такие ситуации, когда бизнес компании делится: в отдельную организацию выделяется подразделение, ведущее операции в России, — соответственно, и торгуется она на российской бирже, утверждает он.
VK — одна из первых компаний, заявивших о редомициляции публично и официально, отметил персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин. Сроки переезда пока назвать сложно — скорее всего, следует ориентироваться на кейс недавно завершившейся редомициляции «Полиметалла», которая заняла около полугода, добавил эксперт.
Обычный период смены юрисдикции — полгода, согласился аналитик группы «Финам» Леонид Делицын. В течение этого времени аудиторы и юристы Британских Виргинских островов убедятся, что офшор получил все налоги, которые зарегистрированная там компания должна заплатить, пояснил специалист. По словам же портфельного управляющего УК «Первая» Софии Кирсановой, всё зависит от степени проработки вопроса менеджментом, а также других нюансов.
По мнению Александра Чечерина, прецедент с VK может стать началом каскада редомициляций — новостей, которые рынок активно ждет. Осень обещает быть богатой на такого рода события, и первыми станут компании, которые уже ранее обозначали такие планы.
VK же смена прописки позволит повысить привлекательность, так как обеспечит ей стабильность работы и сохранность активов, уверен юрист, СЕО LuckyLegal Александр Забусов. А решение компании о делистинге депозитарных расписок — естественное развитие событий после приостановления торгов ее бумагами на Лондонской бирже весной прошлого года, добавил он.
Оценивая реакцию рынка на новости о переезде VK, Леонид Делицын из «Финама» указал на рост акций компаний на 6% на этой неделе, в том числе после публикации новости — на 2%. Российские инвесторы уже радуются, добавил он.
По словам Александра Чечерина, эффект на динамику акций компаний не должен быть сдержанным, так как событие во многом уже заложено в котировки. Но для иностранцев новость от VK носит более негативный окрас — последние месяцы происходила активная продажа расписок на внебиржевом рынке с дисконтом и процесс может ускориться. Кроме того, организация может объявить выкуп расписок с дисконтом, не исключил он.
В целом редомициляция была бы сильным драйвером для дивидендных фишек, так как позволила бы возобновить выплаты, заключил эксперт.