Прописная кампания: кто вслед за VK может перенести бизнес в Россию

Примеру VK уйти с иностранных бирж и юрисдикций могут последовать и другие digital-компании — Ozon, hh.ru, Cian, считают опрошенные «Известиями» отраслевые эксперты. В случае с VK российским инвесторам предложат акции новой структуры вместо депозитарных расписок. А иностранным, которые сейчас не могут торговать бумагами, — выкуп с дисконтом, который может составить около 50%. Перенос юридических лиц в РФ, а акций — на отечественные торговые площадки сократит санкционные риски для самих компаний и их акционеров: бизнесу это позволит спокойно привлекать средства для развития, а инвесторам не беспокоиться о сохранности своих вложений, полагают специалисты .

В контакте с Россией

Акционеры и совет директоров VK приняли решение о прекращении деятельности структуры VK Company Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и перерегистрации ее в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области . Об этом говорится в сообщении компании.

После этого VK станет международной компанией публичным акционерным обществом (МКПАО «ВК»). Она также намерена провести делистинг расписок и облигаций с Лондонской фондовой биржи (LSE) и первичный листинг акций на Мосбирже.

Скорее всего, российским инвесторам будет предложено конвертировать расписки VK, которые торгуются сейчас в РФ, в акции новой компании, так что для них мало что изменится , считает собеседник «Известий» из банковского инвестподразделени я. Что касается зарубежных инвесторов, то, вероятно, VK предложит им выкуп оставшихся акций с дисконтом, который может составить около 50% , полагает он. Собеседник «Известий» напоминает, что именно с такой скидкой ранее у иностранных инвесторов ценные бумаги выкупал «Магнит» .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Решение о делистинге глобальных депозитарных расписок и облигаций в Лондоне VK объяснила нахождением большинства активов компании в РФ и сменой регистрации . В сообщении говорится и о невозможности раскрытия нормативных новостей на LSE, а также фактической приостановке Лондонской биржей торгов бумагами российской компании c марта 2022 года .

Сейчас в биржевом обращении в виде расписок находится около 53% акций VK. Цена на Мосбирже — чуть более 770 рублей. Таким образом капитализацию VK можно оценить в 182 млрд рублей , считает сотрудник инвестподразделения крупного банка.

Причины для регистрации в других странах были самые разные : т ут и ориентация бизнеса в первую очередь на зарубежных клиентов, и наличие у его владельца зарубежной недвижимости, а главное — пониженные по сравнению с РФ налоги — например, на Кипре , пояснил он.

После государственной регистрации компании в качестве МКПАО GDR VK, находящиеся на российских торговых площадках, ценные бумаги будут автоматически (без участия со стороны держателя) конвертированы в обыкновенные акции организации , сообщил ее представитель.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Держатели GDR внутри иностранной инфраструктуры могут воспользоваться принудительной конвертацией в случае, если они не могут получить акции в результате стандартной (договорной) процедуры расконвертации , — отметил он.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития.

Примеру VK уйти с Лондонской биржи и перерегистрироваться с Британских Виргинских островов в российскую юрисдикцию (редомициляция) могут последовать и другие digital-компании , считают опрошенные «Известиями» представители инвесторганизаций и аналитики.

Процесс уже запущен — например, делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи в начале августа провел Cian , напомнил сотрудник инвестподразделения одного из крупнейших российских банков. По его мнению, среди тех, кто может вернуться в РФ, сменив регистрацию, могут быть Ozon, hh.ru и другие компании сегмента e-commerce .

«Известия» направили запросы в эти фирмы.

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

В марте Ozon, HeadHunter и ряд других digital-компаний получили от американской биржи NASDAQ уведомления о прекращении их листинга, но с правом обжалования этого решения .

В июне Ozon подал повторную апелляцию на решение NASDAQ о делистинге в совет по рассмотрению листинга и слушаниям при бирже , сообщил «Известиям» его представитель. Письменные разбирательства по апелляции проходили в июле, после них совет должен принять свое решение, однако срок вынесения не регламентирован.

— После этого совет директоров биржи может по своей инициативе пересмотреть решение нижестоящих инстанций . На текущий момент торговля нашими американскими депозитарными расписками на NASDAQ приостановлена. Мы планируем оставаться публичной компанией и сохранить листинг на Мосбирже , — отметил он.

Прописка для бизнеса

Смена VK регистрации на российскую — хороший пример для компаний, ведущих бизнес в РФ, но при этом зарегистрированных на Кипре, в Нидерландах или на Британских Виргинских островах , полагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Санкционные риски растут день ото дня, в какой-то момент это давление начнет негативно влиять на бизнес в России , опасается он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Отказ от иностранных фондовых бирж даже не обсуждается, это просто необходимость. Для российских компаний такие площадки стали фактически бессмысленными, привлекать деньги на развитие, пользоваться вниманием инвесторов можно только торгуясь в РФ , — убежден он.

Для россиян также по-прежнему открыты площадки в дружественных странах — Китае, Казахстане и других , добавил сотрудник инвестподразделения крупного банка. Кроме того, возможны такие ситуации, когда бизнес компании делится: в отдельную организацию выделяется подразделение, ведущее операции в России, — соответственно, и торгуется она на российской бирже , утверждает он.

VK — одна из первых компаний, заявивших о редомициляции публично и официально , отметил персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин. Сроки переезда пока назвать сложно — скорее всего, следует ориентироваться на кейс недавно завершившейся редомициляции «Полиметалла», которая заняла около полугода , добавил эксперт.

Обычный период смены юрисдикции — полгода , согласился аналитик группы «Финам» Леонид Делицын. В течение этого времени аудиторы и юристы Британских Виргинских островов убедятся, что офшор получил все налоги, которые зарегистрированная там компания должна заплатить , пояснил специалист. По словам же портфельного управляющего УК «Первая» Софии Кирсановой, всё зависит от степени проработки вопроса менеджментом, а также других нюансов .

Фото: пресс-служба ВКонтакте

По мнению Александра Чечерина, прецедент с VK может стать началом каскада редомициляций — новостей, которые рынок активно ждет. Осень обещает быть богатой на такого рода события, и первыми станут компании, которые уже ранее обозначали такие планы .

VK же смена прописки позволит повысить привлекательность, так как обеспечит ей стабильность работы и сохранность активов , уверен юрист, СЕО LuckyLegal Александр Забусов. А решение компании о делистинге депозитарных расписок — естественное развитие событий после приостановления торгов ее бумагами на Лондонской бирже весной прошлого года , добавил он.

Оценивая реакцию рынка на новости о переезде VK, Леонид Делицын из «Финама» указал н а рост акций компаний на 6% на этой неделе, в том числе после публикации новости — на 2% . Российские инвесторы уже радуются, добавил он.

По словам Александра Чечерина, эффект на динамику акций компаний не должен быть сдержанным, так как событие во многом уже заложено в котировки . Но для иностранцев новость от VK носит более негативный окрас — последние месяцы происходила активная продажа расписок на внебиржевом рынке с дисконтом и процесс может ускориться. Кроме того, организация может объявить выкуп расписок с дисконтом, не исключил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев