Лукашенко выразил готовность принять самолеты западных авиакомпаний

Беларусь готова принимать в своих аэропортах западные самолеты. Об этом 11 августа заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с представителями трудовых коллективов на территории национального аэропорта Минск.

«Хоть завтра. Мы люди не агрессивные. Еще раз подчеркиваю: мы ни с кем не собираемся воевать. Я вам говорю это постоянно», — отмечает президент.

Лукашенко также посоветовал людям меньше беспокоиться по поводу давления со стороны Запада на компании Беларуси, в том числе и аэропорт. По словам лидера, жители Беларуси могут найти выход из любой ситуации и решить все проблемы, относящиеся к предприятиям.

23 мая 2021 года лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софию Сапегу — задержали.

На фоне критики Минска Западом Евросоюз принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Кроме того, многие авиакомпании стали избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.