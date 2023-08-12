С шиком, с воском: украденный Витас и марафет за госсчет

Сколько немецкие налогоплательщики потратили на прически и макияж Ангелы Меркель, какое слово запретили в Ираке и чем обернулась любовь китайской публики к певцу Витасу. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Дорогая женщина

С момента ухода с поста канцлера Германии в конце 2021 года Ангела Меркель сохранила за собой право оплачивать часть расходов за счет федерального правительства, в том числе на услуги парикмахера и визажиста . И как выяснило на этой неделе Tagesspiegel, с тех пор прически и макияж экс-главы немецкого правительства обошлись бюджету в €55 тыс .

Впрочем, как выявило другое недавнее расследование, кабмин нынешнего канцлера Олафа Шольца тоже не скупился на наведение марафета. В 2022-м, в первый год своей работы, правительство Германии потратило около €1,5 млн на оплату услуг фотографов, парикмахеров и визажистов — на 80% больше, чем в последний год правления Меркель .

Канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и бывший канцлер Германии Ангела Меркель (слева) Фото: Getty Images/Sean Gallup

Любовью тратить деньги на не самые важные вещи, которые скорее тешат тщеславие отдельных политиков, нежели служат общественным интересам, отличился и глава земли Бавария Маркус Зедер. На прошлой неделе в прессу просочились данные о том, что только в 2022 году его ведомство потратило почти €180 тыс. на услуги внештатных фотографов. Это при том, что у баварских властей имеется и штатный фотограф с окладом €36 тыс. в год.

С экрана в жизнь

Успех фильма «Барби», недавно вышедшего на мировые экраны, проявился не только в сборах, превысивших $1 млрд, но и в резко возросшей популярности имен Барби и Кен . Как рассказала главный редактор сайта Nameberry, посвященного именам, Софи Ким, с момента выхода первого трейлера к фильму в апреле число запросов на имя Барби выросло на 603%, а на имя Кен — на 293%.

Это, впрочем, отнюдь не означает, что родители в США начали или начнут массово называть своих детей в честь кукольных персонажей . «Барби и Кен — имена устаревшие и еще не успевшие вернуться, поэтому, несмотря на то что фильм может вызвать небольшое оживление, ни одно из них не войдет в число самых популярных детских имен 2023 года», — прокомментировала Софи Ким журналу People.

Кадр из фильма «Барби» Фото: Warner Bros.

Имя Барби было крайне популярно в США в конце 1950-х годов, когда в свет вышла первая кукла-блондинка . Но с середины 1960-х популярность этого женского имени пошла на спад. И в 2022 году оно занимало всего лишь 1896-ю строчку в списке из 2 тыс. популярных имен. Кеннет (и даже не Кен) занял 113-е место.

История, к слову, знает немало примеров того, как фильмы влияли на выбор родителей. После успешного выхода на экраны в 1990 году фильма «Один дома» имя Кевин оказалось на 25-м месте среди самых популярных имен для мальчиков того десятилетия. Схожим образом героиня, сыгранная Кейт Уинслет в фильме «Титаник» в 1997 году, повлияла на появление в Штатах огромного числа девочек с именем Роуз. А в 2000-е годы, вслед за релизом первого фильма о волшебнике Гарри Потере, в США и Великобритании появилось внушительное число новорожденных с именами Гарри, Гермиона, Луна, Драко и Люциус.

То, что нельзя называть

В свое время власти Туркменистана запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода. В Ираке на этой неделе тоже решили, что если нет слова, то нет и проблемы. И запретили слово «гомосексуализм» . Распоряжение о том, что оно не должно использоваться, уже разослали всем СМИ и социальным сетям, работающим в государстве. Как пояснил представитель правительства, вместо этого надо говорить «сексуальное отклонение». Заодно власти решили «отменить» и слово «гендер». Впрочем, подходящих синонимов на замену этому термину не подобрали.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Wolfgang Maria Weber

В Ираке никогда не было прямой и четко прописанной уголовной ответственности за однополые отношения, однако на деле невнятно сформулированные в Уголовном кодексе статьи о морали позволяли преследовать представителей ЛГБТ . И такой враждебный настрой к меньшинствам активно подпитывался со всех сторон. В прошлом году один из влиятельных иракских священнослужителей развернул в интернете целую кампанию против представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, призвав верующих мужчин и женщин объединиться по всему миру для борьбы с ЛГБТ-сообществом. А в последние месяцы главным действом на акциях протеста шиитских мусульманских группировок против недавних сожжений Корана в Швеции и Дании стало сожжение радужных флагов.

По данным исследования Our World in Data, на сегодняшний момент гомосексуальные отношения считаются уголовно наказуемыми более чем в 60 странах мира.

Языковой барьер

Группа жителей канадского Квебека добилась на этой неделе прорыва в своем желании отстранить от должности генерал-губернатора Канады Мэри Саймон на том основании, что она не говорит по-французски.

Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Justin Tang

Саймон была назначена на эту должность в 2021 году, став первым представителем Британской короны в Канаде из числа коренного населения. Будучи выпускницей англоязычной федеральной школы Квебека, Мэри Саймон, естественно, прекрасно говорит на английском, а также на инуктитуте — языке племени инук. Но совершенно не знает французского, что, по мнению двух ассоциаций по защите прав квебекцев, нарушает конституционные нормы двуязычия .

Вначале генеральный прокурор Канады пытался отказать в рассмотрении иска в Квебеке, сочтя, что это дело должно решаться на уровне федерального суда. Однако на этой неделе судья высшего суда Квебека вынесла вердикт о возможности рассмотрения дела Мэри Саймон на уровне региона. Первое заседание намечено на осень.

Адвокат, представляющий интересы истцов, отметил: квебекцы не имеют против Мэри Саймон ничего личного (как-никак за ее плечами большой дипломатический и политический опыт), это, скорее, «вопрос принципа» и уважения к конституции Канады и Хартии прав и свобод.

Любовь зла

В России давно подзабыли, кто такой певец Витас. А вот в Китае, где этот исполнитель с необычайно высоким для мужчины голосом, дебютировал в 2006 году, он по-прежнему остается дико популярным . Настолько, что кто-то из фанатов — видимо, от большей любви к певцу — украл на этой неделе его восковую статую из музея в Харбине . Инцидент произошел на традиционной встрече фанатов Витаса.

Певец Витас на одном из концертов в Москве Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Обычно на это мероприятие приходит большое число людей, и как можно было вынести большую восковую фигуру из помещения незаметно — непонятно. Но факт остается фактом. Разбираемся. Ищем , — рассказал директор артиста Сергей Пудовкин.

В общей сложности в Китае насчитывается пара сотен восковых фигур Витаса и сотни тысяч его поклонников, именующих своего кумира Королем певцов, певцом с голосом Сирены и Королем звуков дельфинов. Турне исполнителя по КНР проходят практически ежегодно — этой осенью он также отправится в гастрольный тур с 27 концертами. При этом за прошедшие годы Витас успел прославится в Поднебесной не только на вокальном поприще, но еще и сняться в кино — в фильмах «Мулань» и «Создание китайской Компартии».