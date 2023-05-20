Улыбнитесь — с вас снимают: японский тренинг и сотня претендентов на Торонто
Какой нации понадобилось переобучение искусству улыбок, чем обезображенные куклы помогают морским черепахам и как вероятный будущий президент США подсуропил компании Диснея. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».
Всё богатство выбора
С 2014 года и до недавних пор мэром крупнейшего города Канады Торонто работал Джон Тори. Видимо, он был довольно неплохим градоначальником, раз в прошлом году жители выбрали его на третий срок подряд. Но в феврале этого года выяснилось, что при этом он был так себе семьянином: в прессе всплыла информация о его внебрачной связи с некоей сотрудницей мэрии, и на фоне скандала Тори подал в отставку.
После этого управление Торонто на время в свои руки взяла его зам, назначив выборы нового мэра на июнь. К минувшей же пятнице — последнему дню регистрации всех кандидатов в главы Торонто — оказалось, что равноценной заменой популярному экс-мэру считают себя 101 человек и одна собака — семилетняя Молли.
Как пояснил хозяин последней Тоби Хипс, главной проблемой Торонто кандидат Молли считает использование в городе зимой специальной соли, от которой у нее болят лапы. А еще пообещал, что победа его питомицы приведет к более «цивилизованному дискурсу» в стенах мэрии, поскольку в присутствии животных «люди становятся более человечными».
Самый же молодой кандидат на нынешних выборах — ученик 12-го класса Меир Страус — счел своим преимуществом тот факт, что он не женат, а значит, его нельзя будет обвинить в адюльтере, как кое-кого. А заодно пообещал сделать акцентом своего предполагаемого срока на посту мэра «запах травки, карусели, нехватку органов, канадских гусей, Бога, лейбористов, уличных проповедников, хипстеров, неудобные скамейки». Что бы это ни значило.
Ведь улыбка это флаг корабля
Как утверждают не только простые обыватели, но и серьезные ученые, невозможно разучиться кататься на велосипеде. А вот разучиться улыбаться, оказывается, можно. По крайней мере, в Японии — стране с далеко не самым эмоциональным населением — решили, что после трех лет жизни в защитных масках из-за пандемии коронавируса людям стоит заново открыть в себе умение искренне улыбаться. Так по всей стране расцвели многочисленные тренинги по улыбкам.
Отмечается, что с февраля этого года, когда в Стране восходящего солнца пообещали вскоре отменить рекомендации носить маски, популярность таких курсов выросла почти в пять раз. Как рассказала одна из самых популярных инструкторов по улыбкам Кейко Кавано, за последние шесть лет обучившая улыбаться более 4 тыс. человек и ныне руководящая 20 тренерами в этой сфере, в последнее время многие стали даже просить об индивидуальных уроках, а кое-кого на такие курсы отрядили компании-работодатели. Видимо, чтоб никто не портил своими кислыми лицами рабочий день начальству.
Ряд научных исследований указывает, что искренняя и открытая улыбка способствует большей продолжительности жизни, а смех помогает снизить кровяное давление. Правда, от излишне активной мимики бывают еще и морщины.
Из грязи в «князи»
Многие годы экологи всего мира бьют тревогу относительно огромных масштабов мусора, который попадает в Мировой океан, пагубно влияя на морских обитателей. Руководство Национального исследовательского заповедника Мишн-Аранзас при Морском институте Техасского университета решило воздержаться от стенаний, вместо этого превратив проблему в шанс заработка на благие цели. Уже в эту субботу в Порт-Аранзасе пройдет аукцион Tony's Trash to Treasure, на котором некогда выброшенные кем-то в воду и найденные потом на берегу острова Мустанг предметы будут проданы, а все вырученные средства уйдут на реабилитацию морских черепах.
Лоты, правда, весьма своеобразны. Среди них нашлось несколько страшных кукол, чье глазные яблоки обросли ракушками, протез ноги, уголь с парохода 1800-х годов, бутылка китайского пива и послание в бутылке, приплывшее с Ямайки. В общем, вещи на редкого любителя.
Но свои ценители есть и у такого вида находок. Например, в прошлом году американский телеведущий Джон Оливер не поскупился отдать $10 тыс. за коллекцию пластиковых кукол с оторванными конечностями, выдранными волосами и выпавшими за долгое скитание в воде глазами.
Время ретироваться
На этой неделе компания Walt Disney заявила об отказе от планов строительства нового корпоративного кампуса стоимостью почти в $1 млрд во Флориде. Как пояснило руководство, решение было принято под давлением «меняющихся условий ведения бизнеса», но лишь совсем несведущие люди могли бы решить, что речь здесь о финансах и экономической целесообразности.
Дело в том, что еще с весны прошлого года Disney оказался втянут в ожесточенную борьбу с губернатором Флориды республиканцем Роном Десантисом, который, как ожидается, вот-вот официально объявит и о своих президентских амбициях. А началось всё с того, что компания публично выступила против закона о родительских правах в образовании, который запретил школам штата обсуждать с учениками вопросы сексуальной ориентации, гендерной идентичности и тематику популярного ныне на Западе ЛГБТ.
В Disney уверены, что это нарушает свободу слова. А губернатор Флориды вскоре счел, что слишком много свободы у самой компании. И ужесточил контроль над округом со специальным режимом налогообложения, в котором находится огромный парк развлечений Disney, заменив специальный орган самоуправления Walt Disney World государственным советом, члены которого назначаются губернатором.
Disney назвала этот шаг политическим возмездием и подала в суд на штат, чтобы отменить эти действия. Но, судя по нынешнему решению отказаться от анонсированного пару лет назад проекта во Флориде, в громком споре пока побеждает Десантис.
Чудеса, да и только
17 мая президент Колумбии Густаво Петро огласил радостную и почти невероятную новость. Четверо детей с рухнувшего в джунглях еще 1 мая самолета оказались живы спустя 17 дней после авиакатастрофы.
Небольшой самолет перевозил семь человек из провинции Амазонас в провинцию Гуавьяре, но из-за отказа двигателя рухнул. Трое взрослых пассажиров, включая пилота, погибли на месте, а вот все дети, которым 4, 9 и 13 лет, и один младенец чудом пережили падение с высоты. В ходе поисковой операции спасатели при помощи собак обнаружили в джунглях объедки фруктов и самодельные укрытия из веток, которые дети сооружали по пути к спасению.
Но буквально на следующий день после радостного твита президента хорошие новости омрачили сообщения от военных источников о том, что никаких подтверждений того, что дети точно живы и обнаружены, нет. Так что спасательная операция, в которой задействованы самолеты и вертолеты как армии, так и военно-воздушных сил Колумбии, продолжается.