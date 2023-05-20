Улыбнитесь — с вас снимают: японский тренинг и сотня претендентов на Торонто

Какой нации понадобилось переобучение искусству улыбок, чем обезображенные куклы помогают морским черепахам и как вероятный будущий президент США подсуропил компании Диснея. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Всё богатство выбора

С 2014 года и до недавних пор мэром крупнейшего города Канады Торонто работал Джон Тори . Видимо, он был довольно неплохим градоначальником, раз в прошлом году жители выбрали его на третий срок подряд. Но в феврале этого года выяснилось, что при этом он был так себе семьянином: в прессе всплыла информация о его внебрачной связи с некоей сотрудницей мэрии , и на фоне скандала Тори подал в отставку .

После этого управление Торонто на время в свои руки взяла его зам, назначив выборы нового мэра на июнь . К минувшей же пятнице — последнему дню регистрации всех кандидатов в главы Торонто — оказалось, что равноценной заменой популярному экс-мэру считают себя 101 человек и одна собака — семилетняя Молли .

Фото: Twitter/Ben Spurr Кандидат в мэры Торонто — собака Молли

Как пояснил хозяин последней Тоби Хипс, главной проблемой Торонто кандидат Молли считает использование в городе зимой специальной соли, от которой у нее болят лапы. А еще пообещал, что победа его питомицы приведет к более «цивилизованному дискурсу» в стенах мэрии, поскольку в присутствии животных «люди становятся более человечными».

Самый же молодой кандидат на нынешних выборах — ученик 12-го класса Меир Страус — счел своим преимуществом тот факт, что он не женат, а значит, его нельзя будет обвинить в адюльтере, как кое-кого. А заодно пообещал сделать акцентом своего предполагаемого срока на посту мэра «запах травки, карусели, нехватку органов, канадских гусей , Бога, лейбористов, уличных проповедников, хипстеров, неудобные скамейки». Что бы это ни значило.

Как утверждают не только простые обыватели, но и серьезные ученые, невозможно разучиться кататься на велосипеде. А вот разучиться улыбаться, оказывается, можно. По крайней мере, в Японии — стране с далеко не самым эмоциональным населением — решили, что после трех лет жизни в защитных масках из-за пандемии коронавируса людям стоит заново открыть в себе умение искренне улыбаться . Так по всей стране расцвели многочисленные тренинги по улыбкам.

Фото: Twitter/MorningBrew

Отмечается, что с февраля этого года, когда в Стране восходящего солнца пообещали вскоре отменить рекомендации носить маски, популярность таких курсов выросла почти в пять раз. Как рассказала одна из самых популярных инструкторов по улыбкам Кейко Кавано, за последние шесть лет обучившая улыбаться более 4 тыс. человек и ныне руководящая 20 тренерами в этой сфере, в последнее время многие стали даже просить об индивидуальных уроках, а кое-кого на такие курсы отрядили компании-работодатели . Видимо, чтоб никто не портил своими кислыми лицами рабочий день начальству.

Ряд научных исследований указывает, что искренняя и открытая улыбка способствует большей продолжительности жизни, а смех помогает снизить кровяное давление. Правда, от излишне активной мимики бывают еще и морщины.

Из грязи в «князи»

Многие годы экологи всего мира бьют тревогу относительно огромных масштабов мусора, который попадает в Мировой океан, пагубно влияя на морских обитателей. Руководство Национального исследовательского заповедника Мишн-Аранзас при Морском институте Техасского университета решило воздержаться от стенаний, вместо этого превратив проблему в шанс заработка на благие цели. Уже в эту субботу в Порт-Аранзасе пройдет аукцион Tony's Trash to Treasure, на котором некогда выброшенные кем-то в воду и найденные потом на берегу острова Мустанг предметы будут проданы, а все вырученные средства уйдут на реабилитацию морских черепах .

Фото: соцсети

Лоты, правда, весьма своеобразны. Среди них нашлось несколько страшных кукол, чье глазные яблоки обросли ракушками, протез ноги, уголь с парохода 1800-х годов, бутылка китайского пива и послание в бутылке, приплывшее с Ямайки . В общем, вещи на редкого любителя.

Но свои ценители есть и у такого вида находок. Например, в прошлом году американский телеведущий Джон Оливер не поскупился отдать $10 тыс. за коллекцию пластиковых кукол с оторванными конечностями, выдранными волосами и выпавшими за долгое скитание в воде глазами.

Время ретироваться

На этой неделе компания Walt Disney заявила об отказе от планов строительства нового корпоративного кампуса стоимостью почти в $1 млрд во Флориде . Как пояснило руководство, решение было принято под давлением «меняющихся условий ведения бизнеса» , но лишь совсем несведущие люди могли бы решить, что речь здесь о финансах и экономической целесообразности.

Дело в том, что еще с весны прошлого года Disney оказался втянут в ожесточенную борьбу с губернатором Флориды республиканцем Роном Десантисом , который, как ожидается, вот-вот официально объявит и о своих президентских амбициях. А началось всё с того, что компания публично выступила против закона о родительских правах в образовании, который запретил школам штата обсуждать с учениками вопросы сексуальной ориентации, гендерной идентичности и тематику популярного ныне на Западе ЛГБТ .

фото: REUTERS/Allison Dinner Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис

В Disney уверены, что это нарушает свободу слова. А губернатор Флориды вскоре счел, что слишком много свободы у самой компании . И ужесточил контроль над округом со специальным режимом налогообложения, в котором находится огромный парк развлечений Disney, заменив специальный орган самоуправления Walt Disney World государственным советом, члены которого назначаются губернатором.

Disney назвала этот шаг политическим возмездием и подала в суд на штат, чтобы отменить эти действия. Но, судя по нынешнему решению отказаться от анонсированного пару лет назад проекта во Флориде, в громком споре пока побеждает Десантис.

Чудеса, да и только

17 мая президент Колумбии Густаво Петро огласил радостную и почти невероятную новость. Четверо детей с рухнувшего в джунглях еще 1 мая самолета оказались живы спустя 17 дней после авиакатастрофы .

Фото: Profimedia Images

Небольшой самолет перевозил семь человек из провинции Амазонас в провинцию Гуавьяре, но из-за отказа двигателя рухнул. Трое взрослых пассажиров, включая пилота, погибли на месте, а вот все дети, которым 4, 9 и 13 лет, и один младенец чудом пережили падение с высоты. В ходе поисковой операции спасатели при помощи собак обнаружили в джунглях объедки фруктов и самодельные укрытия из веток, которые дети сооружали по пути к спасению.