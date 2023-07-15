Дело в шляпе: бизнес Болсонару и грибы для богини денег

Что главу минфина США Джанет Йеллен больше всего впечатлило в Пекине, чем сейчас приторговывает экс-лидер Бразилии Жаир Болсонару и как нос в стиле Пиноккио спровоцировал драку в парламенте самопровозглашенного Косово. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Пальчики оближешь

В конце июня президент Бразилии Лула да Силва позволил себе пожаловаться на то, как его кормили во время визита в Европу . «Я пообедал с Макроном и Маттареллой. Два приема пищи во дворцах, которые были не очень хороши», — отозвался об обедах с французским и итальянским президентами бразильский лидер, особо посетовав на то, что порции «очень маленькие и ограниченные» .

Главе же американского минфина Джанет Йеллен, недавно завершившей свой четырехдневный визит в Китай, повезло явно больше . Чем ее кормили на официальных приемах в ходе встреч с чиновниками, правда, неизвестно. Но зато на этой неделе в китайские соцсети попало полное меню того, что она и члены американской делегации изволили откушать в ресторане юньнаньской кухни в центре Пекина.

Министр финансов США Джанет Йеллен и вице-премьер Китая Хэ ​​Лифэн Фото: REUTERS/Mark Schiefelbein

В общей сложности обед обошелся в чуть более тысячу юаней ($140) и включил в себя 11 блюд, не считая крафтового пива . В это число вошли, например, жареный фазан, жареный окунь с лемонграссом, обжаренные побеги тыквы, ребрышки со сливами. Но больше всего Джанет Йеллен и ее коллегам «зашли» жареные грибы «Цзянь Шоу Цин» — по свидетельству сотрудников ресторана, это блюдо было заказано четыре раза подряд.

И конечно, предприимчивые китайцы использовали этот случай себе на пользу. С этой недели ресторан представил местной публике новое меню под названием «Бог денег», включающее все блюда, опробованные главой минфина США .

Не в обиде

На этой неделе британский королевский дворец — при помощи нескольких словоохотливых источников — дал понять, что королю Карлу III даже понравилось очевидное нарушение протокола американским президентом Джо Байденом на встрече с монархом . 10 июля глава Белого дома, посещавший Соединенное Королевство с визитом, приземлился на своем вертолете в Виндзорском замке и, подойдя к Карлу, в знак приветствия похлопал его по спине .

Президент США Джо Байден на встрече с королем Карлом III Фото: Global Look Press/Pool

Согласно давней традиции, прикасаться к монарху запрещено, позволить себе можно лишь рукопожатие, да и то только если сама коронованная особа первой протянет руку . И прошлые нарушения этого неписаного правила (а они, конечно, случались, пусть и нечасто) приводили к большому шуму. Например, в 1992 году тогдашний премьер Австралии Пол Китинг снискал в британских СМИ нелестное прозвище «ящерица страны Оз» за то, что приобнял за спину на тот момент королеву Великобритании Елизавету II.

Нынешний же монарх, если верить источникам, оказался «удовлетворен такого рода контактом», сочтя его «замечательным символом теплоты и привязанности как между отдельными людьми, так и между их нациями» . Более того, еще одно протокольное нарушение Байдена — во время осмотра почетного караула американский президент шел на несколько шагов впереди короля — вообще дезавуировали, заявив, что это было «на самом деле правильным протоколом».

Такой акцент, который Букингемский дворец сделал на непринужденном и дружественном характере встречи, был расценен многими политологами как попытка перебить устойчивое общественное мнение, что между Байденом и британским истеблишментом в целом существуют необычайно антагонистические отношения.

Фото: ТАСС/Roberto E. Rosales

Фактор риска

В прошлом году по всему миру голодало около 735 млн человек . Такие данные на этой неделе обнародовали в ООН. При этом эксперты организации отметили, что проблема голода стала острее за последние несколько лет — сначала ввиду пандемии коронавируса, обрушившей глобальные цепочки поставок, а затем на фоне конфликта на Украине и вызванного им глобального роста цен на продовольствие и удобрения. Впрочем, немалую лепту внесли и экстремальные погодные условия, которые ограничили сельхозпроизводство.

В отчете эксперты ООН также отметили, что порядка 30% населения Земли — а это 2,4 млрд человек — не имели в прошлом году постоянного доступа к продуктам , что служит одним из показателей отсутствия продовольственной безопасности. Кроме того, 42% населения мира не могли позволить себе здоровое питание.

Больше всего проблема голода обострилась в странах Карибского бассейна, Западной Азии и во всех субрегионах Африки. Однако со схожими проблемами сталкиваются и вполне, казалось бы, благополучные страны. К примеру, в июне ученые Великобритании обнародовали доклад, в котором сообщили, что британские дети в возрасте пяти лет аж на 7 см короче, нежели их сверстники из других европейских стран . Для сравнения, если рост среднестатистического мальчика из Соединенного Королевства к пяти годам составляет 112,5 см, то пятилетний болгарин достигает 120 см (и это, на удивление, даже выше, чем парнишка из Нидерландов в том же возрасте). И причиной такой низкорослости ученые дружно считают недоедание, вызывающее задержку роста и другие неблагоприятные последствия для здоровья.

Фото: Getty Images/NurPhoto

Человек-праздник

Немалое число политиков, завершив свою основную карьеру, ударялись в написание мемуаров, туры с чтением лекций по всему миру или работу в сфере образования. К примеру, подавший совсем недавно в отставку премьер Нидерландов Марк Рютте, как считают, будет теперь чаще преподавать обществоведение в одной из средних школ Гааги.

А вот бразильский экс-президент Жаир Болсонару пошел другим путем и ударился в торговлю . Политик, которому суд в прошлом месяце запретил снова баллотироваться на пост лидера за распространение «ужасающей лжи» во время ожесточенных выборов 2022 года, открыл магазин сувениров. Главным хитом в нем стал набор для вечеринок по случаю дня рождения — праздничные бумажные шляпы, украшения для торта и пластиковые баннеры . Всё с фотографиями самого Болсонару и его известными цитатами. Нашлись в нем и вещички попроще — вроде блокнотов, пивных кружек, брелоков для ключей и наклеек с коронной фразой экс-президента «Бразилия превыше всего! Бог превыше всего!».

Фанаты крайне правого политика затею оценили. Один из его поклонников из Сан-Паулу рассказал, что решил не дожидаться собственного дня рождения в феврале и уже заказал всё к празднику загодя. Другие сочли вечеринку в стиле Болсонару хорошим способом отпугнуть от нее людей с левыми политическими взглядами.

Критики же бывшего бразильского экс-лидера сочли его магазин «жалким и меланхоличным символом его политической карьеры, которая наконец-то закончилась».

Водная процедура

Фото: скриншот Премьер-министр Косово Альбин Курти

Политика самопровозглашенного Косово в отношении сербского меньшинства оказалась взрывоопасной темой не только для Белграда . На этой неделе во время выступления премьера края Альбина Курти о мерах по разрядке напряженности в отношениях с этническими сербами на севере края в парламенте вспыхнула драка .

Всё началось с того, что депутаты от оппозиции разместили перед трибуной, с которой должен был выступать Курти, его фотографию с удлиненным носом, похожим на нос Пиноккио , непрозрачно намекнув тем самым, что премьер склонен врать. Один из замов Курти снял плакат и порвал его , но настроя оппозиционеров на скандал это не погасило. Считаные минуты спустя депутат Мергим Луштаку от Демократической партии Косово подошел к выступавшему премьеру и облил его водой. Это моментально спровоцировало всеобщий мордобой .

Причиной последних разногласий стали случаи насилия на севере Косово вслед за назначением мэров из числа этнических албанцев после апрельских выборов, в которых местное сербское большинство не участвовало. Оппозиционные партии сочли, что к беспорядкам привела именно политика Курти.

При этом обливание водой стало далеко не самым радикальным способом выразить свое несогласие. В 2018 году, например, косовская оппозиция дважды прибегала к распылению в парламенте слезоточивого газа, чтобы помешать работе депутатов.