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Дело в шляпе: бизнес Болсонару и грибы для богини денег

«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире
Фото: Global Look Press/Ivan Abreu
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Что главу минфина США Джанет Йеллен больше всего впечатлило в Пекине, чем сейчас приторговывает экс-лидер Бразилии Жаир Болсонару и как нос в стиле Пиноккио спровоцировал драку в парламенте самопровозглашенного Косово. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

Пальчики оближешь

В конце июня президент Бразилии Лула да Силва позволил себе пожаловаться на то, как его кормили во время визита в Европу. «Я пообедал с Макроном и Маттареллой. Два приема пищи во дворцах, которые были не очень хороши», — отозвался об обедах с французским и итальянским президентами бразильский лидер, особо посетовав на то, что порции «очень маленькие и ограниченные».

Главе же американского минфина Джанет Йеллен, недавно завершившей свой четырехдневный визит в Китай, повезло явно больше. Чем ее кормили на официальных приемах в ходе встреч с чиновниками, правда, неизвестно. Но зато на этой неделе в китайские соцсети попало полное меню того, что она и члены американской делегации изволили откушать в ресторане юньнаньской кухни в центре Пекина.

Министр финансов США Джанет Йеллен и вице-премьер Китая Хэ ​​Лифэн

Министр финансов США Джанет Йеллен и вице-премьер Китая Хэ ​​Лифэн

Фото: REUTERS/Mark Schiefelbein

В общей сложности обед обошелся в чуть более тысячу юаней ($140) и включил в себя 11 блюд, не считая крафтового пива. В это число вошли, например, жареный фазан, жареный окунь с лемонграссом, обжаренные побеги тыквы, ребрышки со сливами. Но больше всего Джанет Йеллен и ее коллегам «зашли» жареные грибы «Цзянь Шоу Цин» — по свидетельству сотрудников ресторана, это блюдо было заказано четыре раза подряд.

И конечно, предприимчивые китайцы использовали этот случай себе на пользу. С этой недели ресторан представил местной публике новое меню под названием «Бог денег», включающее все блюда, опробованные главой минфина США.

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Не в обиде

На этой неделе британский королевский дворец — при помощи нескольких словоохотливых источников — дал понять, что королю Карлу III даже понравилось очевидное нарушение протокола американским президентом Джо Байденом на встрече с монархом. 10 июля глава Белого дома, посещавший Соединенное Королевство с визитом, приземлился на своем вертолете в Виндзорском замке и, подойдя к Карлу, в знак приветствия похлопал его по спине.

Джо Байден на встрече с Королем Карлом III

Президент США Джо Байден на встрече с королем Карлом III

Фото: Global Look Press/Pool

Согласно давней традиции, прикасаться к монарху запрещено, позволить себе можно лишь рукопожатие, да и то только если сама коронованная особа первой протянет руку. И прошлые нарушения этого неписаного правила (а они, конечно, случались, пусть и нечасто) приводили к большому шуму. Например, в 1992 году тогдашний премьер Австралии Пол Китинг снискал в британских СМИ нелестное прозвище «ящерица страны Оз» за то, что приобнял за спину на тот момент королеву Великобритании Елизавету II.

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Нынешний же монарх, если верить источникам, оказался «удовлетворен такого рода контактом», сочтя его «замечательным символом теплоты и привязанности как между отдельными людьми, так и между их нациями». Более того, еще одно протокольное нарушение Байдена — во время осмотра почетного караула американский президент шел на несколько шагов впереди короля — вообще дезавуировали, заявив, что это было «на самом деле правильным протоколом».

Такой акцент, который Букингемский дворец сделал на непринужденном и дружественном характере встречи, был расценен многими политологами как попытка перебить устойчивое общественное мнение, что между Байденом и британским истеблишментом в целом существуют необычайно антагонистические отношения.

измерение роста
Фото: ТАСС/Roberto E. Rosales

Фактор риска

В прошлом году по всему миру голодало около 735 млн человек. Такие данные на этой неделе обнародовали в ООН. При этом эксперты организации отметили, что проблема голода стала острее за последние несколько лет — сначала ввиду пандемии коронавируса, обрушившей глобальные цепочки поставок, а затем на фоне конфликта на Украине и вызванного им глобального роста цен на продовольствие и удобрения. Впрочем, немалую лепту внесли и экстремальные погодные условия, которые ограничили сельхозпроизводство.

В отчете эксперты ООН также отметили, что порядка 30% населения Земли — а это 2,4 млрд человек — не имели в прошлом году постоянного доступа к продуктам, что служит одним из показателей отсутствия продовольственной безопасности. Кроме того, 42% населения мира не могли позволить себе здоровое питание.

Больше всего проблема голода обострилась в странах Карибского бассейна, Западной Азии и во всех субрегионах Африки. Однако со схожими проблемами сталкиваются и вполне, казалось бы, благополучные страны. К примеру, в июне ученые Великобритании обнародовали доклад, в котором сообщили, что британские дети в возрасте пяти лет аж на 7 см короче, нежели их сверстники из других европейских стран. Для сравнения, если рост среднестатистического мальчика из Соединенного Королевства к пяти годам составляет 112,5 см, то пятилетний болгарин достигает 120 см (и это, на удивление, даже выше, чем парнишка из Нидерландов в том же возрасте). И причиной такой низкорослости ученые дружно считают недоедание, вызывающее задержку роста и другие неблагоприятные последствия для здоровья.

сувениры с Болсонару
Фото: Getty Images/NurPhoto

Человек-праздник

Немалое число политиков, завершив свою основную карьеру, ударялись в написание мемуаров, туры с чтением лекций по всему миру или работу в сфере образования. К примеру, подавший совсем недавно в отставку премьер Нидерландов Марк Рютте, как считают, будет теперь чаще преподавать обществоведение в одной из средних школ Гааги.

А вот бразильский экс-президент Жаир Болсонару пошел другим путем и ударился в торговлю. Политик, которому суд в прошлом месяце запретил снова баллотироваться на пост лидера за распространение «ужасающей лжи» во время ожесточенных выборов 2022 года, открыл магазин сувениров. Главным хитом в нем стал набор для вечеринок по случаю дня рождения — праздничные бумажные шляпы, украшения для торта и пластиковые баннеры. Всё с фотографиями самого Болсонару и его известными цитатами. Нашлись в нем и вещички попроще — вроде блокнотов, пивных кружек, брелоков для ключей и наклеек с коронной фразой экс-президента «Бразилия превыше всего! Бог превыше всего!».

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Фанаты крайне правого политика затею оценили. Один из его поклонников из Сан-Паулу рассказал, что решил не дожидаться собственного дня рождения в феврале и уже заказал всё к празднику загодя. Другие сочли вечеринку в стиле Болсонару хорошим способом отпугнуть от нее людей с левыми политическими взглядами.

Критики же бывшего бразильского экс-лидера сочли его магазин «жалким и меланхоличным символом его политической карьеры, которая наконец-то закончилась».

Водная процедура

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Фото: скриншот
Премьер-министр Косово Альбин Курти

Политика самопровозглашенного Косово в отношении сербского меньшинства оказалась взрывоопасной темой не только для Белграда. На этой неделе во время выступления премьера края Альбина Курти о мерах по разрядке напряженности в отношениях с этническими сербами на севере края в парламенте вспыхнула драка.

Всё началось с того, что депутаты от оппозиции разместили перед трибуной, с которой должен был выступать Курти, его фотографию с удлиненным носом, похожим на нос Пиноккио, непрозрачно намекнув тем самым, что премьер склонен врать. Один из замов Курти снял плакат и порвал его, но настроя оппозиционеров на скандал это не погасило. Считаные минуты спустя депутат Мергим Луштаку от Демократической партии Косово подошел к выступавшему премьеру и облил его водой. Это моментально спровоцировало всеобщий мордобой.

Причиной последних разногласий стали случаи насилия на севере Косово вслед за назначением мэров из числа этнических албанцев после апрельских выборов, в которых местное сербское большинство не участвовало. Оппозиционные партии сочли, что к беспорядкам привела именно политика Курти.

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При этом обливание водой стало далеко не самым радикальным способом выразить свое несогласие. В 2018 году, например, косовская оппозиция дважды прибегала к распылению в парламенте слезоточивого газа, чтобы помешать работе депутатов.

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