Московский аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе воздушной гавани в пятницу, 11 августа.

Там отметили, что ограничения были сняты в 10:50 мск.

По данным онлайн-табло аэропорта, в настоящий момент количество задержанных рейсов сократилось до четырех.

Ранее этим же днем аэропорт сообщал о временном введении ограничений на прилет и вылет самолетов с 9:40 мск по независящим от него причинам.

Накануне, в ночь на четверг 10 августа, в аэропортах Внуково и Домодедово вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов. Такое решение было принято из-за полета беспилотников, об уничтожении которых было сообщено в тот же день.