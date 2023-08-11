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СК сообщил о получении Украиной боеприпасов еще до начала СВО

СК РФ: Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 государств до начала СВО
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasov
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Украина еще до начала СВО получила вооружение и боеприпасы от 20 государств, в том числе 16 членов НАТО. Об этом 11 августа сообщает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Херсонской области.

«Согласно материалам следствия, поставки вооружения киевскому режиму начались с 2014 года. До начала специальной военной операции вооружение и боеприпасы получены от 20 государств, из которых 16 — члены НАТО. Установлено, что после начала СВО зафиксировано значительное наращивание объема таких поставок и увеличение числа стран-поставщиков», — приводит его слова сайт ведомства.

Также отмечается, что Украине стало передаваться вооружение с более высокими поражающими свойствами и большим радиусом действия, к примеру, противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки, гаубицы, РСЗО, бронированные машины, танки, вертолеты, БПЛА, подводные и надводные дроны.

Сообщается также и о продолжении работы по определению лиц, виновных в совершении преступлений против мира и безопасности человечества. С марта 2016 года по август 2019 года по факту обстрелов гражданских населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик было заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергею Попко. По данным следствия, из-за его действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, были разрушены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса.

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