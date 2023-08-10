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Первая группа туристов из Китая прибыла в РФ по соглашению о безвизовом обмене

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань в четверг, 10 августа, прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов. На следующей неделе ожидается прибытие новых групп. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

«Завершены все процедуры на национальном уровне для запуска таких поездок. Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма. От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов», — сказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Торжественная встреча туристов из Китая состоялась в аэропорту Шереметьево. Туристов ждет насыщенная недельная программа в Москве и Санкт-Петербурге с посещением главных достопримечательностей.

Для оформления группового тура необходимо обратиться в турагентство, которое занимается организацией таких поездок.

«Такие поездки будут дешевле примерно на 20–30% по сравнению с обычными индивидуальными бронированиями, в том числе по электронной визе. В групповых поездках всегда есть возможность подобрать вариант туристических программ, которые будут отвечать запросу клиента, — всё, от городских туров до пляжного отпуска», — отметил Кондратьев.

До пандемии COVID-19, в 2019 году, взаимный турпоток России и Китая достиг 4 млн человек — примерно по 2 млн человек с каждой стороны. В 2023 году по прогнозам Минэкономразвития России взаимный турпоток составит около 500 тыс. человек. В перспективе запуск группового безвизового режима, а также запуск электронной визы в России для индивидуальных путешественников позволят выйти на допандемийные показатели и даже превысить их.

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Минэкономразвития РФ объявило о запуске с 1 августа групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем.

В тот же день вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сказал, что полномасштабный обмен туристическими группами может возобновиться между Россией и Китаем к сентябрю. Эксперт уверен, что запуск безвизовых поездок будет способствовать увеличению взаимных турпотоков, так как позволит туристам планировать путешествия в обе стороны без долгого ожидания визы, на оформление которой сейчас уходит до двух месяцев, а стоимость составляет от $150–200 и выше.

26 июля директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что запуск безвизового туристического обмена между Россией и Китаем очень выгоден для РФ, так как это положительно скажется на экономике.

В мае президент России Владимир Путин рассказал об обсуждении с министром иностранных дел Сергеем Лавровым вопроса упрощения визового режима или отмены виз для ряда стран. Он отметил, что в визовых вопросах основным является принцип взаимности.

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