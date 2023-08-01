Минэк заявил о подтверждении от Китая о запуске туристического безвиза

Россия получила подтверждение от Китая, что с 1 августа страна готова принимать российские туристические группы без виз. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РФ 1 августа.

«Минэкономразвития России объявляет о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. От китайской стороны Россия получила подтверждение, что с 1 августа Китай готов принимать российские туристические группы», — говорится в сообщении министерства.

Ранее СМИ сообщили, что безвизовый режим для тургрупп так и не заработал с 1 августа.

26 июля директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что запуск безвизового туристического обмена между Россией и Китаем очень выгоден для РФ, так как это положительно скажется на экономике.

26 мая президент России Владимир Путин рассказал об обсуждении с министром иностранных дел Сергеем Лавровым вопроса упрощения визового режима или отмены виз для ряда стран. Он отметил, что в визовых вопросах основным является принцип взаимности.