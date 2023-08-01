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РСТ допустил поэтапное восстановление безвизового обмена с Китаем к сентябрю

Вице-президент РСТ Горин: восстановление безвизового обмена с КНР планируется к сентябрю
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Полномасштабный обмен туристическими группами может возобновиться между Россией и Китаем к сентябрю. Об этом 1 августа журналистам заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Минэкономразвития РФ объявило о запуске с 1 августа групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем.

Эксперт уверен, что запуск безвизовых поездок будет способствовать увеличению взаимных турпотоков, так как позволит туристам планировать путешествия в обе стороны без долгого ожидания визы, на оформление которой сейчас уходит до двух месяцев, а стоимость составляет от $150–200 и выше.

«Сейчас начинается формирование обновленных пакетных предложений, включая безвизовые поездки. В списки на ведение работы в рамках безвизового обмена попали 364 российские компании. Соответственно, китайские коллеги тоже передали свои списки», — сказал Горин.

Он сообщил, что рейсы между Россией и Китаем выполняют пять российских и семь китайских авиакомпаний. По его словам, идет стабилизация и даже снижение цен на перелеты на фоне увеличения перевозок.

«Мы также ждем рейсов на остров Хайнань, куда визы уже отменены, но нет прямых рейсов. Сейчас туда можно путешествовать транзитом через другие аэропорты. Поэтапное восстановление безвизовых поездок в формате, в котором они происходили до 2020 года, планируем к первым числам сентября», — заключил вице-президент РСТ.

Отмечается, что в рамках соглашения о безвизовых групповых турпоездках между РФ и КНР организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.

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26 июля директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что запуск безвизового туристического обмена между Россией и Китаем очень выгоден для РФ, так как это положительно скажется на экономике.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время пленарного заседания на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае призвал совершенствовать транспортные артерии между государствами. В числе приоритетных направлений он также упомянул расширение авиасообщения.

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