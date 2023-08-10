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Cadillac представил 760-сильный электровнедорожник Escalade IQ

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Фото: Cadillac
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Американский производитель автомобилей Cadillac представил полностью электрическую версию внедорожника Escalade IQ. Новинка станет доступна покупателю во второй половине 2024 года, сообщает пресс-служба Cadillac.

Escalade IQ оборудован четырьмя электродвигателями суммарной мощностью 760 л.с. Запас хода на одной зарядке ― до 724 км, согласно системе подсчета EPA. Емкость тяговой батареи ― 200 кВт⋅чэ. Еще одно новшество электрического Escalade ― поворачиваемые задние колеса, что делает габаритный внедорожник более маневренным.

Автомобиль построен на платформе Ultium, на которой базируется еще один электрокар General Motors ― пикап Hummer EV.

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18 июля стало известно, что электропикап Tesla Cybertruck выйдет в исполнении с запасом хода до 563 км, в то время как во время дебюта модели в 2019 году Илон Маск говорил о 1000 км на одной подзарядке. Получается, Cybertruck обладает самым скромным показателем по автономности среди других электропикапов. Например, Chevrolet Silverado может проехать без подзарядки до 724 км, почти столько же ― малоизвестный в России Rivian R1T, а автономность GMC Hummer EV 3X составляет 613 км.

Тем не менее Cybertruck обладает чуть большим запасом хода по сравнению с главным конкурентом модели и американским бестселлером Ford F-150 Lightning с максимальной дальностью пробега 515 км.

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