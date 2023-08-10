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Гогунский рассказал о цели неудавшегося визита в Грузию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский актер Виталий Гогунский, известный по роли в сериале «Универ», не смог приехать в Грузию из-за местной оппозиции. Он рассказал корреспонденту «Известий», что собирался за границу к любимой девушке.

По словам актера, отказ во въезде последовал потому, что его появление в Грузии вызвало бы слишком большой резонанс.

«Я видел желание пограничников, они были нормально ко мне настроены. Но приказ есть приказ», — прокомментировал он.

По словам актера, Грузия много значит для него. Именно в этой стране познакомились его родители, а сам он провел там свое детство. Однако запрет на въезд Гогунский принял с пониманием. Он выразил сожаление, что не сможет повидаться с друзьями и любимой девушкой, однако отнесся к ситуации с долей юмора.

«Как говорил один из любимых героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию», «храните деньги в сберегательной кассе». Дорогие россияне, отдыхайте у себя в стране», — сказал актер, упомянув, что граждане России, как никто другой, склонны к прощению и толерантности.

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Ранее 10 августа Виталия Гогунского не пропустили через границу Грузии. Об этом рассказал директор артиста Табриз Шахиди. По его словам, актеру запретили въезд по политическим причинам.

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