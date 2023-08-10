Звезду сериала «Универ» Виталия Гогунского не пропустили в Грузию

Российского актера Виталия Гогунского, известного по сериалу «Универ», не пропустили через границу Грузии. Об этом в четверг, 10 августа, директор артиста Табриз Шахиди сообщил «Известиям».

«Граница не впустила его в Грузию. Не пустили по политическим причинам. Виталий — патриот своей страны, патриот России, настоящий. Вот, видимо, поэтому и в списках», — заявил Шахиди.

По его словам, актер уже возвращается в Москву.

Ранее, 26 июля, портал «Тбилисская неделя» сообщил о скандале в связи с прибытием в Батуми лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Тогда отмечалось, что оппозиция сочла это обходом международных санкций, хотя власти страны заявили, что судно зарегистрировано на Сейшельских островах и ходит под флагом Палау, поэтому под санкции не подпадает.

Позднее, в ночь на 31 июля, около порта Батуми началась акция протеста против остановки этого лайнера в Грузии. Митинг сопровождался перепалками и столкновениями протестующих с полицией. Отмечалось, что мобилизованная на местах полиция не позволяла протестующим прорваться в порт.