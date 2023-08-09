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СК возбудил дело о небезопасных услугах после выселения детей из отеля в Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Столичное управление СК РФ возбудило уголовное дело после выселения группы российских детей из лагеря в турецкой Анталье. Об этом ведомство 9 августа сообщило в Telegram-канале.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По версии следствия, компания «Колибри-Тур МСК» и индивидуальный предприниматель «Маркина Н. В.» заключили около 30 договоров об организации отдыха с родителями 90 несовершеннолетних детей. После чего детей ночью принудительно выселили из турецкого отеля, 68 из них досрочно вернулись в Россию.

Данные организации проверят в том числе на предмет хищения денежных средств клиентов. Следователи изучают изъятые документы и проводят другие мероприятия.

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О выселении детей из гостиницы в Турции рассказал «Известиям» 4 августа вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян. Он отметил, что туроператор будет обязан компенсировать стоимость путевок.

5 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет России из-за выселения детей из отеля. Она запросила проверить факт недобросовестного предоставления туристических услуг.

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