Почти 100 российских детей выселили из гостиницы в Турции из-за неуплаты
Из гостиницы в Турции выселили почти 100 российских детей из-за того, что туроператор не внес оплату за проживание. Об этом 4 августа сообщил «Известиям» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
«Придется договариваться с турецкой стороной о поселении в долг, потому что дети — это святое и бросать их на улице просто нельзя. То, что они прошлую ночь провели на скамеечке, это уже как минимум повод для судебного разбирательства», — сообщил он.
По его словам, туроператор будет обязан компенсировать стоимость путевок детям, также ему грозит уголовное дело и штраф за оказание услуг ненадлежащим способом. Мкртчян также отметил, что родители перед отправкой детей за границу не убедились в том, что отель оплачен.
«Надо, конечно, тут разбираться органам внутренних дел, в том числе органам полиции: посмотреть документы организации, платежки, уставные документы», — сказал Мкртчян.
Роспотребнадзор взял ситуацию под свой контроль. Решается вопрос о групповом иске в защиту прав потребителей.
Ранее, 25 июля, генеральное консульство РФ в Анталье призвало туристов не покидать отели и воздерживаться от прогулок в горной и лесной местности из-за разыгравшихся в стране лесных пожаров. В представительстве также отметили, что внимательно отслеживают ситуацию и находятся в контакте с местными властями и туроператорами.