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Москалькова обратилась в СКР из-за выселения детей из турецкого отеля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет (СК) России из-за выселения 90 российских детей из отеля в турецкой Анталье. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале в субботу, 5 августа.

По ее словам, происшествием уже занимается Роспотребнадзор.

«Чрезвычайно озабочена тем, что из-за недобросовестности российского туроператора — компании «Колибри-Тур МСК» наших детей выселили из лагеря в Анталье <...>. Обратилась в Следственный комитет России о проверке факта недобросовестного предоставления туристических услуг», — написала омбудсмен.

По данным Москальковой, часть детей уже вернулась в Россию. 44 из них — субботним рейсом в Москву и шесть — в Санкт-Петербург. Еще 18 должны вылететь в Москву 6 августа вечером, а часть детей по согласованию с родителями останется отдыхать в Турции с другими туроператорами.

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О выселении детей из гостиницы в Турции рассказал «Известиям» 4 августа вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян. По его словам, туроператор будет обязан компенсировать стоимость путевок, также ему грозит уголовное дело и штраф за оказание услуг ненадлежащим способом.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что поездка была организована индивидуальным предпринимателем Маркиной Н.В. Родители рассказали, что не получили никаких документов, однако отправили детей на отдых, имея на руках лишь билет на один перелет.

Между тем в «Колибри» заявили ассоциации, что детей якобы переселили в связи с близостью пожаров в Кемере, однако компания не предоставила свидетельств, подтверждающих оплату проживания школьников.

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