Прокуратура проверит водоемы в Петербурге из-за несчастных случаев
Прокуратура проверит городские водоемы в Санкт-Петербурге в связи с увеличением количества несчастных случаев на воде. Особое внимание уделят патрулированию пляжей.
С начала купального сезона в Северной столице утонули 25 человек, в том числе восемь детей. Еще 37 человек, в том числе четырех детей, удалось спасти. В ближайшее время в Петербурге ожидается потепление, поэтому горожан просят не пренебрегать правилами безопасности на пляжах.
Сотрудники прокуратуры осмотрят территории отдыха горожан, сообщает телеканал «78». На водоемах должны быть оборудованы спасательные посты, зоны для купания детей необходимо огораживать оранжевыми буйками. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обследуют информационные щиты.
Ранее в этот день сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту гибели семилетнего ребенка на пляже Финского залива. Ребенок находился под присмотром матери и ее подруги. Женщины заснули, в это время мальчик зашел в воду и захлебнулся на глубине 1 м.