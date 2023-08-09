После смерти семилетнего мальчика на Финском заливе возбуждено уголовное дело
Семилетний мальчик из Санкт-Петербурга утонул в Финском заливе, когда отдыхал с матерью и ее подругой на местном пляже, возбуждено уголовное дело. Об этом 9 августа сообщает источник «Известий».
Инцидент произошел 7 августа в районе улицы Маршала Казакова и проспекта Героев. Ребенок задохнулся на глубине менее 1 м, его достали из воды мертвым. В момент гибели мальчик купался без присмотра старших, поскольку находившиеся на пляже мать и ее приятельница задремали.
По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело.
Ранее, 2 августа, стало известно, что в канализационном коллекторе в Новосибирской области погиб ребенок. Уточнялось, что инцидент произошел на территории дачного поселка Кудряшовский.
В феврале в городе Балакове Саратовской области в промоине обнаружили тело восьмилетнего мальчика. Глава Балаковского района Сергей Грачев в своем Telegram-канале уточнил, что промоина образовалась у коллектора.