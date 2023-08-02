Ребенок утонул в коллекторе в Новосибирской области

Ребенок погиб в канализационном коллекторе в Новосибирской области, Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело. Информация об этом поступила «Известиям» 2 августа.

Инцидент произошел на территории дачного поселка Кудряшовский. В камере коллектора проводились работы по монтированию точки подключения к системе водоотведения. 9-летний мальчик залез в камеру, провалился в отверстие коллектора и утонул.

Как уточняется, в камере не должно было быть отверстия. Рабочие его проделали самовольно.

Следственные органы расследуют уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ».

Расследование находится на контроле в прокуратуре Новосибирской области. Ведомство даст оценку соблюдению норм безопасности при проведении строительных работ.

В феврале в городе Балакове Саратовской области в промоине обнаружили тело 8-летнего мальчика. Глава Балаковского района Сергей Грачев в своем Telegram-канале уточнил, что промоина образовалась у коллектора.