В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадал 31 человек
В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадал 31 человек. Об этом в среду, 9 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь», — сообщил он в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас на месте происшествия идет разбор завалов. Для безопасности были эвакуированы люди из всех зданий и цехов оптико-механического предприятия, а также ближайший детский сад.
«В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Обязательно позаботимся о всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва. Также частично поврежден спорткомплекс «Луч» — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла», — раскрыл последствия взрыва глава региона.
Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе на проспекте Красной Армии произошел ранее этим же днем, 9 августа. Разрушен ангар на площади 1600 кв. м.
Кроме того, появились кадры как с моментом, так и с обстановкой на заводе после взрыва. На последних видно, что у здания выбиты стекла и значительно поврежден фасад.
По данным «Известий», источником детонации стал склад с пиротехникой. Причиной взрыва мог стать человеческий фактор.