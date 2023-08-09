Посев озимых культур и сбор нового урожая начался в Удмуртии
В пяти районах Удмуртии начался посев озимых культур. Работы проводят в хозяйствах Балезинского, Дебесского, Красногорского, Каракулинского и Киясовского районов.
А новый урожай начали собирать в Малопургинском, Сарапульском и Киясовском районах. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.
Также, как отмечает ИА «Сусанин», в регионе убирают зерновые культуры. Аграрии обработали территорию почти 59 тыс. га и намолотили порядка 126 тыс. т зерна. Средняя урожайность зерновых составляет 20,4 ц/га, что ниже, чем год назад. Причины — отсутствие осадков и поздние заморозки.
Самый хороший урожай на данный момент собирают в Сарапульском районе — более 29 ц/га.
С 4 августа в республике прекратилось действие режима ЧС, введенного из-за засухи. Удмуртия потеряла более 19% от общей площади урожая.