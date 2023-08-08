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Удмуртия потеряла около 20% урожая из-за засухи

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В Удмуртии от засухи пострадали 24 района из 25, потеряно более 19% от общей площади урожая. Об этом региональное министерство сельского хозяйства сообщает в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 8 августа.

«По состоянию на 31 июля 2023 года площадь пострадавших посевов сельскохозяйственных культур составила 142,5 тыс. га, в том числе погибло 14,1 тыс. га кукурузы, рапса, люцерны, клевера», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА «Сусанин», сейчас в регионе продолжается уборка кормов для крупного рогатого скота, она проходит в штатном режиме. По данным минсельхоза, уже заготовлено более 5 тыс. т соломы и 64,5 тыс. т сена, сенажа — 831 тыс. т.

С 4 августа в Удмуртии отменили режим ЧС, введенный 3 июля из-за почвенной засухи. Тогда под угрозой оказалась в том числе заготовка кормов. Решение от отмене режима было принято в связи с улучшением климатических условий и стабилизацией гидрометеорологической обстановки.

2 августа сообщалось, что аграрии приступили к уборке зерновых в 14 районах Удмуртии. Предприятия включаются в уборочную кампанию по мере созревания зерновых.

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