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Засуха в Удмуртии создала проблемы при заготовке корма для скота

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Заготовка кормов для скота в Удмуртии находится под угрозой из-за почвенной засухи, заявила вице-премьер регионального правительства Ольга Абрамова в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник, 3 июля, в республике объявили чрезвычайную ситуацию из-за длительной жары и засухи. Режим будет действовать до особого распоряжения, пишет ИА «Сусанин».

Под большой угрозой находится заготовка кормов. Сейчас более половины посевных площадей занимают травы. К примеру, на территории почти 50 тыс. га посеяна кукуруза. По словам Абрамовой, власти республики уже начали работу с соседними регионами по заготовке кормов.

Ситуация находится на контроле у муниципальной комиссии по ЧС и регионального минсельхоза. Они собирают данные для изучения проблемы.

Как отмечает издание, объявленный режим ЧС поможет хозяйствам подтвердить страховку, если площади были застрахованы. Также владельцев освободят от обязательств по возврату субсидий, если не получится достигнуть показателей, указанных при получении господдержки.

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