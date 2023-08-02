Уборка стартовала в 14 районах Удмуртии

Аграрии приступили к уборке зерновых в 14 районах Удмуртии. На текущий момент урожай собран на 4,5% площади.

По данным ИА «Сусанин», предприятия включаются в уборочную кампанию по мере созревания зерновых. В 14 районах уже убрали урожай на площади 14,7 тыс. га. Намолочено больше 28,7 тыс. т зерна.

Общая площадь посевов в регионе составляет более 755,2 тыс. га. Зерновые культуры занимают площадь почти 329,9 тыс. га.

В конце июля к уборке зерновых приступили аграрии в Самарской области. Средняя урожайность составляет 30 ц/га.