Уборочная кампания продолжается на полях Самарской области. На данный момент в регионе убрали 214 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Озимых удалось убрать порядка 42% от общей площади. Средняя урожайность составляет 30 ц/га.

НИА «Самара» со ссылкой на данные регионального министерства продовольствия сообщает, что в Большеглушицком районе убрали 26,5 тыс. га озимой пшеницы со средней урожайностью 29,3 ц/га, в Большечерниговском — 22,3 тыс. га со средней урожайностью 30 ц/га. Средняя урожайность Кошкинского, Волжского, Пестравского и Кинельского муниципальных районов превысила 34 ц/га.

Фермеры и сельхозпредприятия Приволжского района первыми в Самарской области начали копать ранний картофель. Всего в регионе овощные культуры и картофель предстоит убрать с площади порядка 8 тыс. га. Сейчас в хозяйствах уже собрали 2447 т картофеля при средней урожайности 252 ц/га и 5779 т овощей при средней урожайности 312 ц/га.

Ранее, 24 июля, сообщалось, что в статье российского президента Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» говорится о том, что Россия способна предложить альтернативу украинскому зерну и обеспечить продовольствием нуждающиеся государства.