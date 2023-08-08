Врачи обнаружили у Илона Маска проблемы с позвоночником

Бизнесмену Илону Маску может потребоваться операция на позвоночнике перед боем с Марком Цукербергом. Миллиардер в ближайшее время пройдет медицинское обследование, передает телеканал «Известия». 22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Бизнесмены договорились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Бой будет транслироваться в соцсети X, вырученные средства направят на поддержку ветеранов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.