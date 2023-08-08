Мишустину представили первые результаты работы кластерной инвестиционной платформы

На состоявшейся сегодня встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей обсуждался механизм работы и первые результаты деятельности кластерной инвестиционной платформы, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Участники встречи выразили мнение, что кластерная инвестиционная платформа является одной из основ развития технологического суверенитета России. Глава правительства подчеркнул необходимость взаимодействия с научными сотрудниками и важность оказания поддержки предприятиям для достижения национальных целей развития.

«Научно-исследовательские и конструкторские разработки, конечно, должны быть также, и я уверен, они есть в сфере вашего внимания, поскольку именно там рождается возможность потом построить новое эффективное производство», — сказал Михаил Мишустин.

«Сегодня набирает обороты новый механизм господдержки промышленности. По инициативе Правительства РФ недавно запущен новый механизм — кластерная инвестиционная платформа. Предприятия могут рассчитывать на льготные банковские кредиты в размере до 100 млрд рублей по ставке 5,55% годовых для реализации своих крупных инвестиционных проектов, — рассказал директор Фонда развития промышленности Роман Петруца. — Фонд развития промышленности выступает оператором КИП. В частности, ФРП проводит комплексную экспертизу инвестиционных проектов и осуществляет мониторинг их реализации. Первые 19 проектов в рамках КИП уже получили одобрение Межведомственной комиссии при Минпромторге России на общую сумму кредитов — 280,8 млрд рублей, при этом общий бюджет этих инвестпроектов составит 401,5 млрд рублей. Важную роль в реализации механизма КИП играет ВЭБ.РФ».

Механизм КИП был запущен в конце 2022 года, и сегодня уже можно говорить о результатах ее деятельности. Механизм кластерной инвестиционной платформы позволяет предприятиям получать льготное финансирование для развития проектов в приоритетных стратегических направлениях, необходимых для достижения страной технологического и промышленного суверенитета.

Кластерная инвестиционная платформа — проект Минпромторга, реализуемый при участии Фонда развития промышленности и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Фонд развития промышленности обеспечивает предприятия консультационной поддержкой на этапе проработки проекта и проводит комплексную экспертизу проекта, которая является основой для принятия решения о его кредитовании межведомственной комиссией при Минпромторге. ВЭБ.РФ, в свою очередь, реализует механизм гарантийной поддержки, выступая в качестве гаранта и источника финансирования при реализации проектов. На сегодняшний день, уже можно говорить о первых результатах деятельности кластерной инвестиционной платформы. Из 19 одобренных проектов, по семи ВЭБ.РФ может выступить источником банковского финансирования.

«ВЭБ выступает не только как финансирующая организация, выдавая кредиты бизнесу, но и оказывает гарантийную поддержку, предоставляя гарантии и поручительства коммерческим банкам. Сейчас ВЭБ.РФ рассматривает 25 проектов на сумму до 0,5 трлн рублей в машиностроении, металлургии, нефтехимии высоких технологиях и фармацевтической промышленности. Финансовые инструменты ВЭБа позволяет эффективно распределить риски в проекте между рыночными игроками и государством. Важно, что для заемщика стоимость кредита будет вполне доступной, разницу с рыночной стоимостью денег компенсирует государство», — прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

В рамках механизма кластерной инвестиционной платформы финансирование, в первую очередь, направляется на стратегически приоритетные направления развития промышленности, такие, как химическая промышленность, фармацевтика, цветная металлургия, радиоэлектроника, производство печатных плат, телекоммуникационного оборудования и силовой электроники. Участники программы убеждены, что проекты, в которые вкладываются средства для инвестиций, станут основой для технологического суверенитета страны.