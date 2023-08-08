Женщина и ее пятилетняя дочь пропали в Свердловской области

Жительница Первоуральска Свердловской области ушла из дома с пятилетней дочерью и не вернулась. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь главного управления МВД по региону Валерий Горелых.

По его словам, женщина, уходя из квартиры с ребенком, взяла свой паспорт и паспорт мужа, а также свидетельство о рождении дочери.

«В поисковых мероприятиях задействованы порядка 20 сотрудников полиции из служб уголовного розыска, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних. По словам ее мужа, она и ранее неоднократно уходила из дома», — рассказал Горелых.

Он добавил, что пропавшая женщина ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей.

Также отмечается, что обнаружил пропажу муж пропавшей, однако одну из дочерей (их четверо в семье) он попросил обратиться за помощью в полицию лишь на следующий день после исчезновения женщины.

Кроме того, в конце июля женщина выписалась из одной из местных клиник, в которой проходила лечение. В настоящее время проверяется информация о том, что там она познакомилась с мужчиной, который также на днях покинул это медицинское учреждение, добавил Горелых.

Ранее, 3 августа, в Екатеринбурге нашли тело мужчины, который ранее оставил пятилетнюю дочку одну на улице в районе Эльмаша. Тело мужчины было найдено неподалеку от детской площадки в одном из дворов. По одной из отрабатываемых полицией версий, возможной причиной смерти могло послужить злоупотребление опасными веществами. Сообщалось, что найденная на улице девочка находится в специальном учреждении.