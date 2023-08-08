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Премьер Грузии возложил ответственность на Саакашвили за события 2008 года

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Фото: РИА Новости/Виктор Панов
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возложил ответственность на правительство бывшего президента президента Михаила Саакашвили за то, что оно не смогло избежать событий 2008 года в Южной Осетии. Об этом 8 августа сообщает телеканал Batumelebi.

По словам Гарибашвили, администрация Саакашвили не сделала ничего, чтобы избежать военных действий в Южной Осетии. Премьер добавил, что действия грузинских властей в 2008 году были «позорными».

«На том фоне, когда наши военные герои проявили большой героизм, самопожертвование, оставили много примеров героизма нашему народу и нашему будущему поколению, мы видели позорные действия бывшего главнокомандующего [Саакашвили]. Вы помните жевание галстука, бег от самолета, падение на землю», ― заявил Гарибашвили в ходе визита на кладбище Мухатгверди в Тбилиси, где покоятся военные, погибшие в 2008 году.

Гарибашвили добавил, что мог бы привести большое количество доказательств некомпетентности правительства Саакашвили, однако он не может говорить об этом, поскольку премьер заботится об имидже Грузии.

В Грузии 8 августа отмечают 15-ю годовщину начала боевых действий в Южной Осетии. В этот день в 2008 году Россия ввела войска в Цхинвал для защиты российских граждан, а также своих миротворцев, находящихся в регионе, в результате чего грузинские войска отступили.

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4 августа директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что западные страны оказывают неприкрытое давление на Грузию из-за ее диалога с Россией. Он добавил, что решение возобновить авиасообщение с Грузией было принято для «облегчения контактов между грузинским и российским народами».

2 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заказные антироссийские провокации в Грузии, которые устраивает радикальная грузинская оппозиция по указанию и на деньги Запада, не пользуются поддержкой населения.

Днем ранее в интервью «Известиям» экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе подчеркнул, что в Грузии нет антироссийских настроений, а сами акции протеста, устроенные оппозицией в Батуми, направлены на создание телекартинки для трансляции на внешнюю аудиторию.

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