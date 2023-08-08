Братские отношения: как Россия помогла осетинам

15 лет назад российская армия помогла сохранить независимость Южной Осетии. Это событие стало одним из поворотных в новейшей истории России . Как это было, вспоминали «Известия».

Мечта о свободе

Осетинский народ издревле жил по обе стороны Кавказского хребта. И в состав России северные и южные осетинские земли вошли в разное время. Поэтому первые относились к области Терского казачьего войска, а вторые — к Тифлисской губернии. Разделение сохранилось и после образования СССР, когда Северная Осетия стала автономной республикой в составе РСФСР, а Южная — автономной областью в границах Грузинской ССР. Осетины жили в одном государстве, но в разных административных образованиях.

Новые кварталы города Цхинвал. 1982 год Фото: РИА Новости/Валерий Шустов

В 1989 году в Южной Осетии насчитывалось около 98 тыс. человек. Из них 66,61% были осетинами. Еще около 100 тыс. осетин проживали в других областях Грузии. Кризис советской системы принес в Закавказье смуты и кровь. Грузия не смогла стать «точкой сборки» нескольких народов.

Осетин всё чаще стали называть пришлым народом, гостями на грузинской земле, а Юго-Осетинскую автономную область — так называемой Южной Осетией. Первые открытые межнациональные распри в Грузии начались в 1989 году. В годы распада Советского Союза, когда Грузия, объявившая о своей независимости, по инициативе президента Звиада Гамсахурдиа взяла на вооружение националистическую идеологию, осетины не пожелали подчиняться Тбилиси.

Жители Южной Осетии покидают родные места в результате грузино-осетинского конфликта в апреле 1991 года Фото: РИА Новости/Сергей Титов

Впервые грузинские войска попытались захватить столицу Южной Осетии Цхинвал еще в 1991 году. Тогда конфликт остановило только вмешательство Москвы. 17 марта 1991 года в Цхинвале прошел Всесоюзный референдум о сохранении СССР. На территории, которые контролировал Тбилиси, голосование не проводилось. Более 70% жителей Южной Осетии высказались за сохранение Союза. Жить в независимой Грузии они не желали. Это подтвердил и январский референдум 1992 года, на котором 98% пришедших к урнам жителей Южной Осетии высказались за выход из Грузии и присоединение к России.

Защитники Цхинвала в окопах, которые вырыты вокруг города. Декабрь 1991 года Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

Грузинские вооруженные формирования пытались силой оружия уничтожить осетинскую мечту о независимости. Боевые действия 1991–1992 годов унесли более 1,5 тыс. жизней. 14 июля 1992 года в зону конфликта вошли миротворческие силы — три батальона. Российский, грузинский и осетинский. Пожар удалось потушить, в горном краю установился хрупкий мир. Грузия утратила контроль над Южной Осетией. После этого больше полутора десятилетий Цхинвал добивался международного признания своего независимого статуса, а Тбилиси предлагал осетинам лишь статус призрачной автономии. Южная Осетия провозгласила курс на сближение с Россией, многие жители непризнанной республики получили российское гражданство.

Жестокие игры

Ситуация снова стала взрывоопасной после так называемой революции роз в Грузии в ноябре 2003 года. К власти пришел Михаил Саакашвили, который опирался не только на националистические силы, но и на поддержку Запада. Саакашвили приступил к ускоренному перевооружению армии по натовским лекалам. Он поставил перед военными задачу любой ценой вернуть под контроль Тбилиси отделившиеся автономии бывшей Грузинской ССР — Абхазию и Южную Осетию.

Грузинские солдаты недалеко от Цхинвала. Август 2008 года Фото: REUTERS

Летом 2008 года ситуация в Южной Осетии обострилась. К рубежам республики подошли грузинские войска. 1 августа Цхинвал подвергся обстрелам. Началась эвакуация жителей Южной Осетии в Россию, прежде всего — в братскую Северную Осетию.

На следующий день министр Грузии по вопросам реинтеграции Темур Якобашвили заявил, что спорные вопросы будут решены только на прямых переговорах между Цхинвалом и Тбилиси. Тем временем к осетинской столице стягивались грузинские войска. 3 августа Министерство иностранных дел России заявило, что угроза широкомасштабных военных действий между Грузией и Южной Осетией становится всё более реальной. Москва не оставляла попыток решить дело миром. В регион вылетел посол по особым поручениям МИД России Юрий Попов. Его усилиями удалось подготовить почву для проведения переговоров в Цхинвале между Якобашвили и вице-премьером Южной Осетии Борисом Чочиевым. Но, увы, угрожающие действия грузинских войск и заносчивые заявления грузинских политиков сделали такие переговоры невозможными.

Женщина в своем доме, пострадавшем от пуль и снарядов во время обстрела Цхинвала. Август 2008 года Фото: РИА Новости/Максим Авдеев

7 августа тон тбилисских властей неожиданно изменился. Они демонстрировали готовность к мирным переговорам. Якобашвили заявил, что грузинская сторона в одностороннем порядке прекращает огонь. С миролюбивым заявлением выступил и Саакашвили. Всё это оказалось «военной хитростью», граничившей с коварством. Не прошло и трех часов после этих выступлений, как Грузия начала широкомасштабную наступательную операцию против Южной Осетии.

Под покровом ночи

Боевые действия начались в ночь на 8 августа 2008 года — накануне открытия летних Олимпийских игр в Пекине. Любители нумерологии во всем мире сразу обратили внимание на дату — 08.08.08. Под таким именем и вошел в историю этот конфликт. Хотя обстрел Цхинвала из гранатометов и огнеметов начался еще 7-го, в 23.15.

Грузинские солдаты и техника на улицах Цхинвала. 8 августа 2008 года Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Под покровом ночи с каждой минутой канонада усиливалась. В восточную часть города вторглись грузинские войска. Удары по территории Южной Осетии нанесла и авиация. Жертвой нападения стала колонна с гуманитарной помощью из Северной Осетии. Пострадал от обстрелов и штаб российских миротворцев.

В разрушенной городской больнице города Цхинвала. Август 2008 года Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

В 09:23 грузинские СМИ заявили о взятии Цхинвала. Командующий войсками агрессора Мамука Курашвили назвал происходящее «наведением конституционного порядка в Южной Осетии» и призвал российских миротворцев не вмешиваться в ситуацию. К середине дня грузинские войска действительно контролировали столицу Южной Осетии и восемь деревень. Южноосетинские добровольческие подразделения не сдавались, оказывали сопротивление, но силы были не равны. В городе начались зачистки непрошеные гости действовали в Цхинвале ожесточенно. От обстрелов пострадала городская больница, корпуса парламента и университета. Жертвами агрессии только 7–8 августа стали более тысячи мирных людей, включая стариков и детей.

Уничтоженные грузинские танки на улице в Цхинвале. 10 августа 2008 года Фото: РИА Новости/Максим Авдеев

Саакашвили рассчитывал, что российские войска, получив гарантии ненападения на миротворческий контингент, не вмешаются в конфликт, а грузинская армия сумеет при моральной и пропагандистской поддержке Запада быстро взять под контроль Южную Осетию, после чего переговорный процесс станет бессмысленным. В планы президента Грузии входила и блокировка Транскавказской магистрали, по которой в район противостояния могла выдвинуться российская армия. Для успеха этой тактики требовалось одно — неготовность России к грузинскому «блицкригу». И тут тбилисский авантюрист допустил крупный просчет. В ответ на агрессию Москва объявила о проведении операции по принуждению к миру в зоне ответственности миротворцев, подчеркнув, что Россия будет защищать своих граждан и союзников, где бы они ни находились. Войну нервов Тбилиси проиграл уже в первые часы кровавой акции. К тому же во время беспорядочных обстрелов Цхинвала погибли несколько российских миротворцев...

За други своя

В зону конфликта выдвинулись подразделения российской 58-й армии и части 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, взявшие под защиту жителей Южной Осетии. Новое наступление, которое грузинское командование предприняло 9 августа, захлебнулось. В Цхинвале российских солдат и офицеров встречали как освободителей. Они действительно сражались «за други своя». В тот день многое зависело от воинской доблести. Под Цхинвалом, в полуразрушенной казарме, в окружении оказался батальон миротворцев. По ним вели огонь из тяжелых орудий. Спасти батальон удалось во многом благодаря подвигу танкиста Сергея Мыльникова. В его Т-74 не оставалось снарядов, но сержант направил танк прямо на позиции грузинских войск. По нему палили из гранатометов, но танк шел напролом и заставил противника отступить. В окружении появилась брешь, по которой 80 бойцам удалось выйти из окружения. 22-летнему Сергею Мыльникову было присвоено звание Героя России. И таких самоотверженных подвигов в те решающие дни было немало.

Российский танк в пригороде Цхинвала. 10 августа 2008 года Фото: РИА Новости/Саид Гуциев

Расстановка сил изменилась, а решительного перелома в противостоянии удалось достичь уже 10 августа, когда российские и осетинские войска полностью освободили Цхинвал и его окрестности от захватчиков.

Российской авиации потребовалось двое суток, чтобы безоговорочно доказать свое превосходство в воздухе, и это стало залогом общего успеха. Одновременно корабли российского Черноморского флота приступили к боевому патрулированию у берегов Абхазии. Их попытались атаковать грузинские ракетные катера, но, получив отпор, с потерями были вынуждены отступить. В то же время действовали два гуманитарных коридора, позволявшие мирным жителям покидать зону конфликта. Северный — для осетинских беженцев и раненых и южный — для тех, кто намеревался эвакуироваться на территорию Грузии.

Российская военная техника направляется в зону вооруженного конфликта. 10 августа 2008 года Фото: РИА Новости/Саид Гуциев

Совместная российская и югоосетинская группировка двинулась в наступление, занимая Кодорское ущелье. Агрессию удалось отразить, грузинские войска отступали из Южной Осетии, бросая технику. Но перед российскими военными стояла задача сделать невозможным повторение грузинской агрессии против Южной Осетии.

Прекращение огня

Вечером 12 августа Дмитрий Медведев официально объявил, что операция завершена. «Цель достигнута», — заявил президент России на рабочей встрече в Кремле. На тот момент российские войска находились примерно в 25 км от Тбилиси. Под их контролем оказались грузинские города Гори и Зугдиди, а также база ВВС Грузии, расположенная под Сенаки. Группа разведчиков 45-го отдельного гвардейского ордена Александра Невского полка специального назначения ВДВ без единого выстрела заняла Потийскую военно-морскую базу. Тбилисские журналисты говорили об агрессии России по отношении к Грузии, но Москва не стремилась занять ни пяди грузинской земли. Уничтожив военные объекты, российские военные вернулись на территорию Южной Осетии, Абхазии и России.

Пропускной пункт российских войск на дороге около Гори. Август 2008 года Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Тогда же, 12 августа, когда войска на Кавказе прекратили огонь, в Москву прилетел президент Франции Николя Саркози — лидер страны, председательствовавшей в Евросоюзе. На его встрече с российским президентом был выработан план мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта, предполагавший отказ всех участников конфликта от применения силы, полное прекращение военных действий, возвращение грузинской армии в места постоянной дислокации, свободный доступ жителей Южной Осетии и Грузии к гуманитарной помощи.

Подорванная боевая техника грузинских войск. Август 2008 года Фото: РИА Новости/Саид Гуциев

14 августа план подписали лидеры Южной Осетии и Абхазии Эдуард Кокойты и Сергей Багапш, 15 августа — президент Грузии Михаил Саакашвили, а на следующий день подпись под этим документом поставил президент России.

Музыка при свечах

Вскоре после конфликта Южная Осетия и Абхазия объявили о независимости. Россия официально признала новый статус республик, в прошлом входивший в Грузинскую ССР в составе Советского Союза, и подписала с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Символом завершения кровопролития и обретения независимости стал для Южной Осетии концерт оркестра Мариинского театра, который состоялся 21 августа в Цхинвале, под открытым небом, для всех желающих. Всемирно известный дирижер, народный артист России Валерий Гергиев, посетив разрушенные кварталы города, обратился к прессе: «Люди имеют право знать правду о том, что произошло в Осетии и почему Россия имела право вводить войска. В противном случае погибли бы еще тысячи людей... Мировое сообщество содрогается при словах, что русские танки вошли в Грузию. Но никто не говорит о том, что тысячи человек погибли, заживо были сожжены в спящем городе... Я надеюсь, что мы никогда больше не столкнемся с таким чудовищным испытанием». В этот вечер над израненным Цхинвалом, при свечах, с особенной силой звучала трагическая тема нашествия из Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича.

Концерт дирижера Валерия Гергиева и Мариинского симфонического оркестра, посвященный памяти погибших в Южной Осетии и тем, кто поднимает из руин город Цхинвал. 21 августа 2008 года Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Восстановление Цхинвала и других пострадавших в те пять августовских дней городов и сел Южной Осетии целиком взяла на себя Москва. Главный урок этой миротворческой операции в пояснениях не нуждался: весь мир увидел, что Россия — надежный союзник и одно из немногих государств в мире, способных принимать независимые внешнеполитические решения. Несмотря на давление Запада. А на южноосетинской земле установился мир — на этот раз не хрупкий.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»