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Нутрициолог назвала способ отличить настоящий шоколад от подделки

Нутрициолог Костомаха: в настоящем шоколаде присутствуют масло какао и какао тертое
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Фото; Global Look Press/dpa/Hendrik Schmidt
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Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала, что отличить настоящий шоколад от подделки можно по наличию в нем ингредиентов «масло какао» и «какао тертое».

В беседе с Pravda.Ru 5 августа эксперт отметила, что если этих ингредиентов нет в составе, значит это не шоколад, а «шоколадная плитка», которая отличается от шоколада, как маргарин от масла.

Специалист указала на то, что не стоит путать «масло какао» с кокосовым или пальмовым маслом. Примеси таких растительных масел можно почувствовать уже при дегустации шоколада: привкус технического машинного масла еще долго будет ощущаться во рту. Помимо этого, по словам Костомахи, какао тертое принципиально отличается от какао порошка. Шоколад из второго должен стоить дешевле, поскольку в нем проще вкус и меньше пользы. Также в хорошем шоколаде не должно быть ароматизаторов и красителей.

Нутрициолог добавила, что плитка свежего и качественного шоколада должна быть однородной и глянцевой. Матовый белый налет может говорить о некачественных ингредиентах в составе или о заморозке.

Самым полезным шоколадов врач назвала горький, на второе место она поставила темный шоколад, на третье — белый. Хорошим признаком будет считаться и качество упаковки, которое подобрал производитель для сохранности своего шоколада. Лучше всего, если шоколад будет завернут в фольгу или флоу-пак обертку, а сверху для дополнительной надежности будет присутствовать бумажная или картонная.

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Ранее сайт kp.ru со ссылкой на кондитера-преподавателя Викторию Бредис писал, что горький шоколад лучше всего хранить в холодильнике, убрав плитку в герметичный контейнер. Еще лучше — тщательно упаковать шоколад и убрать его в морозилку, где он может сохранять свои полезные свойства и вкус в течение очень долгого времени.

11 июля нутрициолог Оксана Ковылкина в беседе с РИАМО рассказала, что наиболее полезным и качественным считается тот шоколад, в составе которого содержится какао-масло, а не трансжиры. Она также отметила, что в 100 г горького шоколада содержится около 40 мг кофеина, и чем продукт более горький, тем выше в нем содержание кофеина, отмечает телеканал «360».

В июле стало известно, что кондитеры в Москве в первом полугодии 2023 года нарастили производство на 30% по сравнению с 2022 годом. В столице работает более 100 кондитерских предприятий, которые ежегодно изготавливают десятки миллионов сладостей для столицы и других регионов страны, пишет ИА Регнум.

В апреле австралийский специалист по питанию из Центрального университета Квинсленда доктор Саман Кхалеси рассказал о пользе шоколада для здоровья. По его словам, в какао-бобах, из которых делают шоколад, содержится железо, калий, магний, цинк, фосфор, множество витаминов и полифенолы. Последние являются антиоксидантами, способными улучшить здоровье сердца, повысить уровень оксида азота, расширяющего кровеносные сосуды, а также снизить кровяное давление. Помимо этого, они обеспечивают питанием микробиоту кишечника, что способствует укреплению иммунитета и улучшению работы мозга, отмечает «Ридус».

Ранее в этом году заведующая гастроэнтерологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова Мария Колесникова рассказала о вреде горького шоколада. По ее словам, горький шоколад, как и молочный, в больших количествах пагубно влияет на пищеварение, приводит к ожирению и вызывает привыкание.

В январе прошлого года специалисты Гарвардского университета в США предположили, что употребление темного шоколада может преодолеть генетическую предрасположенность к ранней смерти. По мнению ученых, в темном шоколаде содержатся антиоксиданты и минералы, которые улучшают кровяное давление. Также они способны предотвратить развитие онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает телеканал «Звезда».

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