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Гастроэнтеролог рассказала о пользе горького шоколада

Гастроэнтеролог Колесникова рассказал о пользе и вреде горького шоколада
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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Lars Hallstrom
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Заведующая гастроэнтерологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова Мария Колесникова рассказала, чем полезен и чем вреден горький шоколад.

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В беседе с телеканалом «360» во вторник, 10 января, специалист указала на то, что самым вредным видом шоколада является молочный из-за содержания в нем большого количества сахара и молока. По словам Колесниковой, такой шоколад не несет никакой пользы для организма.

Она отметила, что в темном шоколаде содержится от 50% до 70% какао, настоящий горький — свыше 70%.

«Настоящий горький шоколад считается полезным только с содержанием более 70% какао. Именно поэтому при выборе важно смотреть на его состав. Первое, что там должно быть, это — какао-бобы: какао-порошок и какао-масло», — объяснила врач.

Специалист отметила, что в хорошем шоколаде содержится много флавоноидов, повышающих выработку эндорфинов и снижающих гормоны стресса. По словам Колесниковой, хороший шоколад может взбодрить лучше кофе и снизить кортизол в крови.

Врач предупредила, что горький шоколад, как и молочный, в больших количествах пагубно влияет на пищеварение, приводит к ожирению и вызывает привыкание.

Колесникова добавила, что суточная норма потребления шоколада для человека — 27 г — примерно четверть стандартной плитки.

Горький шоколад, по словам гастроэнтеролога, входит в топ продуктов, которые разрешены всем — даже людям с сахарным диабетом. Польза от него гарантирована, если употреблять его не чаще пары раз в неделю.

9 января врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, как взбодриться в первый рабочий день после новогодних праздников. Среди прочего она упомянула горький шоколад, который, по ее словам, придаст бодрости. Лучше, если в его составе будет присутствовать перец.

В январе прошлого года Соломатина назвала главный секрет рациона после новогодних праздников. По ее словам, первая задача при возвращении к нормальному рациону — вывести лишнюю жидкость из организма. Она подчеркнула, что употреблять следует именно воду, а не соки, кисели или компоты. Сладости, фрукты и сухофрукты в это время лучше ограничить, посоветовала Соломатина. Из десертов можно позволить себе горький шоколад и натуральную пастилу в небольшом количестве, отмечает телеканал «Звезда».

Также в 2022 году сердечно-сосудистый хирург Андрей Панков рекомендовал добавить в рацион горький шоколад, имбирь и кешью для разжижения крови. В беседе с агентством городских новостей «Москва» он отметил, что идеальными для употребления в пищу, по словам эксперта, будут небольшие порции сложных углеводов и блюда с низким гликемическим индексом.

Ранее специалисты выяснили, что введение в рацион питания горького шоколада способствует улучшению работы сердца и мозга. В продукте присутствует много флавоноидов, которые являются природными антиоксидантами и обладают противовоспалительными свойствами, а также помогают понизить давление, пишет НСН. Кроме того, горький шоколад позволяет снижать риски появления тромбов и инсультов благодаря способности менять баланс «плохого» и «хорошего» холестерина.

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