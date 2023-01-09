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Диетолог назвала способ взбодриться после праздников

Диетолог Соломатина рассказала, как чувствовать себя бодрым после праздников
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Фото: TASS/Zentralbild
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Врач-диетолог Елена Соломатина дала совет, как взбодриться в первый рабочий день после новогодних каникул.

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Врач объяснила, что во время праздников происходит набор лишнего веса, в организме накапливается жидкость, вяло работает кишечник, происходят нагрузки на пищеварительную систему, снижается уровень энергии.

В беседе с RT в понедельник, 9 января, специалист рассказала, что в первый рабочий день лучше отказаться от кофе в пользу зеленого чая, в котором, помимо кофеина, содержатся антиоксиданты, которые помогают организму справиться со стрессом и температурными перепадами.

По словам Соломатиной, к зеленому чаю можно добавить ложку меда или цитрусовые, а также имбирь, который усиливает кровообращение, отмечает телеканал «360». Аналогично действуют любые специи — например, перец и чеснок, пишет Life.ru.

Помимо этого, бодрости придаст кусочек горького шоколада, хорошо, если в его составе будет перец. В течение дня, как напомнила диетолог, необходимо пить по несколько глотков воды каждые полчаса, пишет «Москва 24».

Также 9 января клинический психолог Станислав Самбурской рассказал «Газете.Ru», какие занятия помогут вернуться в рабочий ритм. По его словам, секс, видеоигры и изучение языков являются самыми эффективными занятиями для того, чтобы организм «проснулся» перед выходом на работу после новогодних каникул. Специалист отметил, что необходимо напрягать мозг каждый день, причем желательно регулярно менять деятельность и ставить ему новые задачи, пишет НСН.

6 января главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, как привести себя в форму после новогодних праздников. По словам специалиста, для того чтобы избавиться от набранных за эти дни килограммов, в первую очередь необходимо вернуться к здоровому питанию и активному образу жизни. В частности, Стародубова посоветовала большую часть калорийности от рациона питания на день отводить на первую половину дня.

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