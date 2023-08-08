Авиакомпании РФ попросили продумать запуск круглогодичных чартеров из Азии

Росавиация направила телеграмму главам российских авиакомпаний, в которой попросила сообщить об их заинтересованности в запуске круглогодичных чартерных рейсов из стран Юго-Восточной Азии в Россию. Документ направил начальник управления регулирования перевозок и международной деятельности ведомства Лев Косинов (копия документа есть у «Известий»).

В нем говорится, что запрос направлен в соответствии с обращением Минэкономразвития России и по указанию Минтранса в связи с ростом интереса туристов из Азии к турам в Россию.

В частности, предлагается запустить рейсы из Таиланда, Лаоса, Вьетнама и Малайзии в Москву, Санкт-Петербург и Мурманск (не менее одного рейса в неделю), а также не менее рейса в неделю в зимний период в Иркутск и Улан-Удэ. В телеграмме указано, что в таких рейсах, в частности, заинтересован турагент «Русский сувенир».

«Известия» направили запрос в Росавиацию и Минэкономразвития РФ. В Минтрансе комментарий не предоставили.

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