Реклама
Прямой эфир
Экономика
ГД рассмотрит снижение НДС для производителей пеленок и детских автокресел
Общество
Умер российский художник и иллюстратор сказок Николай Устинов
Мир
Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении алкоголем 44 человек
Мир
Зеленский заявил о нежелании Киева переносить конфликт на территорию РФ
Мир
Пекин заверил Москву в беспристрастной позиции по Украине
Культура
У сериала «Король и Шут» вышел бонусный эпизод к 50-летию Горшенева
Политика
РФ выразила посольству Токио протест из-за «Форума свободных народов ПостРоссии»
Мир
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И
Происшествия
Автомобиль загорелся в Волоколамском тоннеле в Москве
Экономика
Чемезов назвал Путину план производства самолетов SSJ NEW и Ту-214
Политика
В СФ назвали ложью слова Зеленского о нежелании переносить конфликт в РФ
Армия
Концерн «Калашников» сообщил о планах увеличить объемы производства АК-12
Авто
Профсоюз АвтоВАЗа раскрыл цены на Lada для сотрудников завода

Эколог оценил риски для РФ от сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1»

Эколог Махинов: сброс воды с АЭС «Фукусима-1» вряд ли может представлять угрозу для регионов РФ
0
Фото: TASS/EPA/Kimimasa Mayama
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан, который власти Японии запланировали на конец текущего месяца, вряд ли может представлять какую-то значимую угрозу для жителей России. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 7 августа высказал председатель Хабаровского отделения Русского географического общества, заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Алексей Махинов.

Накануне газета The Asahi со ссылкой на источники сообщила, что власти Японии планируют начать сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в конце текущего месяца.

«Радиоактивные вещества, которые сразу после аварии на АЭС «Фукусима-1» попали в Тихий океан, не могли представлять опасности для российских дальневосточных регионов. Это связано с тем, что в Северном полушарии океанические течения отклоняются на восток — то есть в направлении, противоположном тому, где находится Россия относительно Японии. Сейчас также маловероятно, что воды, которые японцы намерены спустить в Тихий океан, несут значимую угрозу для здоровья жителей нашей страны», — заявил Махинов.

За сброс не бьют: к чему приведет слив воды с АЭС «Фукусима»
И могут ли попасть морепродукты из этих районов на российские прилавки

16 июля стало известно, что около 80% жителей Японии не доверяют решению сбросить воду с «Фукусимы-1». Также, как показали данные опроса, уровень одобрения правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой за прошедший месяц снизился на 6,5%.

7 июля в Роспотребнадзоре заявили, что, вероятно, санитарный контроль при ввозе в Россию ряда товаров из Японии будет усилен, после того как она начнет сбрасывать в океан радиоактивную воду, которая использовалась для охлаждения реакторов на АЭС «Фукусима-1». В этот же день стало известно, что власти КНР запретили ввоз продуктов из 10 префектур Японии из-за решения Токио сбросить воду с АЭС. Также Китай усилит контроль и проверку сопроводительной документации для продуктов питания из других регионов Японии.

5 июля сообщалось, что МАГАТЭ сочло крайне незначительным влияние этого мероприятия на людей и экосистему. Также агентством был опубликован доклад, в котором подчеркивалось соответствие планов Японии международным стандартам. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023