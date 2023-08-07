Эколог оценил риски для РФ от сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1»

Сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан, который власти Японии запланировали на конец текущего месяца, вряд ли может представлять какую-то значимую угрозу для жителей России. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 7 августа высказал председатель Хабаровского отделения Русского географического общества, заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Алексей Махинов.

Накануне газета The Asahi со ссылкой на источники сообщила, что власти Японии планируют начать сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в конце текущего месяца.

«Радиоактивные вещества, которые сразу после аварии на АЭС «Фукусима-1» попали в Тихий океан, не могли представлять опасности для российских дальневосточных регионов. Это связано с тем, что в Северном полушарии океанические течения отклоняются на восток — то есть в направлении, противоположном тому, где находится Россия относительно Японии. Сейчас также маловероятно, что воды, которые японцы намерены спустить в Тихий океан, несут значимую угрозу для здоровья жителей нашей страны», — заявил Махинов.

16 июля стало известно, что около 80% жителей Японии не доверяют решению сбросить воду с «Фукусимы-1». Также, как показали данные опроса, уровень одобрения правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой за прошедший месяц снизился на 6,5%.

7 июля в Роспотребнадзоре заявили, что, вероятно, санитарный контроль при ввозе в Россию ряда товаров из Японии будет усилен, после того как она начнет сбрасывать в океан радиоактивную воду, которая использовалась для охлаждения реакторов на АЭС «Фукусима-1». В этот же день стало известно, что власти КНР запретили ввоз продуктов из 10 префектур Японии из-за решения Токио сбросить воду с АЭС. Также Китай усилит контроль и проверку сопроводительной документации для продуктов питания из других регионов Японии.

5 июля сообщалось, что МАГАТЭ сочло крайне незначительным влияние этого мероприятия на людей и экосистему. Также агентством был опубликован доклад, в котором подчеркивалось соответствие планов Японии международным стандартам. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.