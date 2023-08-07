В ЮАР сообщили об отсутствии приглашения на саммит БРИКС для Макрона

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону не направляли приглашения на саммит БРИКС, который в августе пройдет в ЮАР, заявила 7 августа на брифинге глава МИД этой страны Наледи Пандор.

«В данном случае приглашений направлено не было», — сказала высокопоставленный дипломат.

Она также добавила, что решение о приглашении Макрона должны принять «страны БРИКС и, главным образом, ЮАР, которая принимает саммит».

Пандор подчеркнула, что на саммит приглашен президент Ирана Ибрахими Раиси.

В июне глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что Макрон хочет стать первым западным лидером, которого пригласят на саммит БРИКС. Она попросила южноафриканского президента Сирила Рамафосу о приглашении политика.

В начале августа премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что лично примет участие в саммите БРИКС, который пройдет ближе к концу августа в Южной Африке. Он опроверг сообщения СМИ об отказе Моди от очного участия во встрече БРИКС.

Саммит стран союза пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. В ЮАР представлять Россию очно будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это не помешает полноценному участию главы российского государства в переговорах.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.