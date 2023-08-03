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СМИ сообщили об отказе Моди от очного участия в саммите БРИКС в ЮАР

Источник «РИА Новости» сообщил об отказе Моди от очного участия в саммите БРИКС
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Фото: REUTERS/POOL
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от очного участия в саммите БРИКС. Об этом в четверг, 3 августа, сообщил «РИА Новости» источник в индийском правительстве.

В материале сообщается, что отказ Моди вызван аналогичным решением президента России Владимира Путина.

«Вице-президент или министр иностранных дел Индии примет участие в саммите», — передает агентство слова собеседника.

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Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. 19 июля было объявлено о том, что в ЮАР очно представлять Россию будет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в переговорах по видео-конференц-связи. В Кремле подчеркнули, что это не помешает полноценному участию российского лидера во встрече.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

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