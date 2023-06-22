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Эксперты оценили возможное появление Макрона на саммите БРИКС в ЮАР

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Фото: REUTERS/Christophe Petit Tesson/Pool
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Появление французского лидера Эммануэля Макрона на саммите БРИКС в ЮАР в августе станет сигналом того, что даже союзники США не против сотрудничества с незападными объединениями. Именно в этой связи у России нет особых причин выступать против приглашения ЮАР как страной — председателем БРИКС главы Елисейского дворца. Такое мнение выразили «Известиям» эксперты.

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«Россия не будет против [приглашения], это было бы сильным сигналом в сторону США — мол, даже ваши союзники не против сотрудничества с нами, несмотря на санкции и попытки уколоть и ограничить БРИКС», — отметила начальник управления развития многосторонних стратегических проектов НИУ ВШЭ Валерия Горбачева.

Схожее мнение выразил и программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, отметив, что появление Макрона в ЮАР будет довольно неплохо для всего БРИКС, потому что покажет неспособность Соединенных Штатов Америки контролировать своих союзников.

«Все государства БРИКС заинтересованы в том, чтобы страны Европы каким-то образом дистанцировались от США. Это не очень получается, но надежды никто не теряет — ни Китай, ни Россия, ни Индия. С приездом же Макрона многие страны мира увидят на символическом уровне, что Европа — не просто верная территориальная база военных интересов США, а она еще и юлит», — сказал политолог.

Как признала на этой неделе глава МИД Франции Катрин Колонна, будучи с визитом в Претории, президент Франции действительно хочет стать первым западным лидером, которого пригласят на саммит БРИКС, и попросил южноафриканского президента Сирила Рамафосу о приглашении. Пока, впрочем, вопрос о том, будет ли французскому лидеру отправлено официальное приглашение, остается открытым.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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