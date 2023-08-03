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Премьер-министр Индии лично примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг, 3 августа, заявил, что лично примет участие в саммите БРИКС, который пройдет ближе к концу августа в Южной Африке.

Об этом он объявил по окончании разговора с лидером Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой, в ходе которого они обсудили успехи государств в двустороннем сотрудничестве ко дню празднования 30-летия дипотношений стран. Кроме того, президент ЮАР пригласил Моди на встречу БРИКС.

«Премьер-министр принял приглашение и сообщил, что с нетерпением ждет своего визита в Йоханнесбург для участия в саммите», — сообщила пресс-служба правительства Индии.

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Ранее в этот день СМИ сообщали об отказе Моди от очного участия во встрече БРИКС.

Саммит стран союза пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. В ЮАР представлять Россию очно будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видео-конференции. Одним из главных вопросов на встрече, вероятно, станет расширение группы путем включения в ее состав Аргентины, Ирана, Алжира и других стран.

Песков отметил, что это не помешает полноценному участию главы российского государства в переговорах.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

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