Актрису Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку РСФСР актрису Ирину Мирошниченко 7 августа похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Артистку похоронили рядом с могилами актеров Нины Дробышевой и Сергея Колесникова. На похоронах присутствовали актер Евгений Миронов, зампредседателя Союза театральных деятелей Геннадий Смирнов, а также близкие Мирошниченко и коллеги по цеху.

Венки на похороны актрисы прислали президент РФ Владимир Путин, министерство культуры РФ, коллектив Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова, в котором более полувека прослужила артистка, художественный руководитель театра Et Cetera и другие. Погибшую проводили в последний путь аплодисментами.

Церемония прощания с Мирошниченко состоялась ранее в этот день в МХТ имени А.П. Чехова. В церемонии приняли участие глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, народный артист России Лев Лещенко, худрук МХТ Константин Хабенский, народный артист РСФСР Станислав Любшин и спецпредставитель президента по межкультурному взаимодействию Михаил Швыдкой.

Мирошниченко скончалась 3 августа в возрасте 81 года, находясь в реанимации после продолжительной болезни.

Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы. По его словам, Мирошниченко принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, легендарных мхатовцев, посвятивших свою жизнь театру и творчеству.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, после ее сразу приняли в труппу Московского Художественного академического театра. Мирошниченко известна по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Зимняя вишня 2», а также по многочисленным ролям в театре.