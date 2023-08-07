В Москве проходит прощание с Ириной Мирошниченко

Прощание с актрисой Ириной Мирошниченко проходит в понедельник, 7 августа, в Московском Художественном театре (МХТ) имени Чехова.

На прощание с народной артисткой РСФСР прибыли деятели культуры и искусства, в том числе народный артист РСФСР Лев Лещенко и спецпредставитель президента России по межкультурному взаимодействию Михаил Швыдкой. Также на траурную церемонию прибыла министр культуры России Ольга Любимова, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и актер театра и кино, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский.

Похороны актрисы пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

Мирошниченко скончалась 3 августа в реанимации в возрасте 81 года после продолжительной болезни.

Соболезнования родным и близким актрисы выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Мирошниченко принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, легендарных мхатовцев, посвятивших свою жизнь театру и творчеству.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, после ее сразу приняли в труппу Московского Художественного академического театра. Мирошниченко известна по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Зимняя вишня 2», а также по многочисленным ролям в театре.