Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ирины Мирошниченко. Его слова 3 августа передает сайт Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Ирины Петровны Мирошниченко», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что Мирошниченко принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров — мхатовцев, посвятивших свою жизнь театру и творчеству. Он отметил талант актрисы, внутреннюю культуру и достоинство, уважение к коллегам и зрителям. Путин подчеркнул, что этими качествами Мирошниченко заслужила высочайшее профессиональное признание и народную любовь.

«Добрая память об Ирине Петровне Мирошниченко навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей ее щедрого дарования», — подытожил президент.

Ранее в этот день стало известно о смерти актрисы, она скончалась на 82 году жизни. Мирошниченко госпитализировали 30 июля, когда артистка почувствовала недомогание, уже в больнице врачи диагностировали грипп в тяжелой форме. Позже ее перевели в реанимацию.

Через день, 1 августа, стало известно, что Мирошниченко находится в состоянии медикаментозной комы. Актрису подключили к аппарату ИВЛ, врачи оценивали ее состояние как крайне тяжелое.

По данным источника «Известий», у Мирошниченко остановилось сердце, когда она была в коме. После восстановления сердцебиения Мирошниченко вновь ввели в медикаментозную кому, однако артистка умерла не приходя в сознание.

Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле 24 июля 1942 года. Как актриса она дебютировала в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Свою первую большую роль она сыграла в картине Антона Тимошинина «Их знали только в лицо». Она также известна по роли Марии Магдалины в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и картинам «Дядя Ваня», «Вам и не снилось», «...И другие официальные лица», «Это сладкое слово свобода» и другим. В 1988 году Мирошниченко получила звание народной артистки РСФСР. В 2021 году она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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