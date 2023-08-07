Появились кадры допроса насмерть сбившего мальчика в Москве водителя

Следственный комитет РФ в понедельник, 7 августа, опубликовал кадры допроса водителя, который накануне насмерть сбил семилетнего мальчика в Москве.

В ходе допроса задержанный признал вину в совершении преступления. При этом он попросил его не задерживать.

«Признаю, прошу меня не задерживать и дать возможность извиниться перед родителями потерпевшего, принести свои глубочайшие извинения, как-то материально помочь. Я прошу прощения. <…> Я понимаю, что я сделал», — сказал мужчина.

ДТП произошло 6 августа. Водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения сбил ребенка во время пересечения дороги по пешеходному переходу. Выяснив детали, сотрудники МВД отметили, что пострадавший переходил дорогу по правилам, на зеленый сигнал светофора. От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи, а водитель попытался скрыться с места преступления, однако его все равно нашли и задержали.

В отношении водителя, которым оказался 45-летний москвич, было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сопряженном с оставлением места его совершения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).