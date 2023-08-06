Уголовное дело возбуждено после гибели сбитого ребенка в Москве

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя иномарки, сбившего насмерть ребенка в Москве. Об этом 6 августа сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Расследование на контроле прокуратуры Москвы. Водитель уже задержан.

Как ранее в этот день сообщал источник «Известий», авария произошла на Кронштадтском бульваре столицы. Водитель автомобиля Skoda на большой скорости сбил ребенка, когда тот переходил дорогу на красный свет.

После мужчина выбежал из машины и попытался помочь несовершеннолетнему. Когда ему не удалось оказать первую помощь, он скрылся с места ДТП. В результате семилетний ребенок скончался от полученных травм, не приходя в сознание.