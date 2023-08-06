Водитель в Москве сбил ребенка и скрылся с места аварии
В Москве водитель иномарки сбил ребенка и скрылся с места ДТП, сообщил 6 августа источник «Известий».
«Молодой человек на большой скорости сбил ребенка на улице Лавочкина. После аварии он попытался поднять малыша с земли, но потом сел в машину и уехал», — рассказал собеседник.
Ребенка с множественными травмами доставили в реанимацию, за его жизнь борются врачи.
Водителя разыскивают. На месте ДТП работают экстренные службы.
Ранее, 2 августа, водитель Jaguar сбил 17-летнего подростка в Москве, который переезжал пешеходный переход на самокате на запрещенный сигнал светофора. Юношу госпитализировали в тяжелом состоянии. В отношении сбившего подростка водителя возбуждено уголовное дело.