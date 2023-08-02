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В Москве водитель Jaguar сбил подростка на самокате на пешеходном переходе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Водитель Jaguar в Москве сбил 17-летнего подростка, который переезжал пешеходный переход на самокате. Об этом в среду, 2 августа, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как машина совершила наезд на юношу.

«Ночью на улице Вешняковской водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Ягуар», проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора на самокате. 17-летний юноша госпитализирован в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Водитель иномарки отказался проходить медицинское освидетельствование на опьянение.

Как сообщил источник «Известий», за мужчиной числятся административные нарушения за отказ от прохождения медэкспертизы и несоблюдение требований о страховании водителей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ, предусматривающего нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Расследование контролирует прокуратура ВАО.

Ранее, 21 июля, на севере Москвы произошло ДТП с участием автомобиля и велосипедиста, что затруднило движение в сторону области. Информация о пострадавших уточняется.

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